به گزارش خبرنگار مهر، علی مولازاده ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی دبیران ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس دغدغههایی که نسبت به مسئله حجاب و عفاف وجود دارند، این موضوع در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: مهدهای کودک و مدارس ابتدایی مکانهای خوبی برای فرهنگ سازی در مورد مسائلی چون حقوق شهروندی و حجاب و عفاف هستند.
جانشین بازرس مرکزی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزرات کشور با بیان اینکه با انجام کار فرهنگی و کار آموزشی میتوان آسیبهای ناشی از عدم رعایت حقوق شهروندی را کاهش داد، افزود: ستاد صیانت به دنبال دو موضوع است اول حجاب و عفاف و دوم حقوق شهروندی.
مولازاده تصریح کرد: میتوان با آموزش وظایف و حقوق کارمندان، کاهش تخلفات اداری، روان سازی قوانین، کاهش مراجعات مردم را که از مواردی است که منجر به رضایتمندی افراد میشود را در سط جامعه نهادینه کرد.
وی عنوان کرد: در مورد عفاف و حجاب مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی به خوبی اجرا نشده است و دستگاههای ذی صلاح باید همکاری بهتری در این راستا داشته باشند.
جانشین بازرس مرکزی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزرات کشور با بیان اینکه بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب ۲۴ دستگاه کشور وظایفی را بر عهده دارند، گفت: اگر همه آنها بهخوبی به وظایف خود عمل کنند دیگر مشکل بیحجابی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه در دستگاههای دولتی ۸۰ تا ۹۰ درصد حجاب و عفاف رعایت میشود، اظهار کرد: در مورد حجاب و عفاف در مرحله اول باید آموزش و فرهنگ سازی صورت بگیرد.