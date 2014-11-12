پرداخت 90 درصد هزینه های دندانپزشکی از جیب مردم/ برنامه وزارت بهداشت برای سلامت دندانهای کودکان دبستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید عسگری در افتتاحیه چهاردهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران که در مرکز هتل المپیک تهران برگزار شد، گفت: وزارت بهداشت برنامه مهمی را مد نظر دارد تا در آن مداخلات پیشگیری را در گروه هدف خود که بچه های دبستانی هستند، انجام دهد. خوشبختانه یکی از اجزای مهم رویکرد دولت یازدهم، پرداختن به سلامت مردم است و در برنامه های دو نوبت قبل به این رسیدیم که پرداخت مردم در حوزه دندانپزشکی باید به 30 درصد برسد.

وی اظهارداشت: آخرین پیمایش وضعیت سلامت دهان در یک دهه پیش در کشور، شاخص سلامت دندان (DMF) بچه های 12 ساله یکی از شاخص های مهم تلقی می شود و این عدد در کشور ما یک چیزی نزدیک به 2 است و جز اصلی آن را هم دندانهای پوسیده به خود اختصاص می دهد و زمانی که بچه های ما به سن 18 سالگی می رسند این DMF افزایش پیدا می کند، به نوعی که شتاب لیسنگ تقریبا با رشد 1000 درصدی جلو می رود و این منجر می شود مردم ما در دهه سوم و چهارم عمرشان DMF به عدد 10 برسد و یک چیزی حدود 6 تا 7 دندان کشیده دارند و این شاخصهای عددی وضعیت خوبی را از سلامت مردم در حوزه سلامت دهان و دندان نشان نمی دهد.

عسگری در همین زمینه ادامه داد: از این رو برنامه های مهمی را شورای سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در نظر دارد که یکی از آنها مداخلات پیشگیری در گروه هدف بچه های دبستانی هستند.

وی گفت: کلمه سلامت یک لفظ عام است و اگر بخواهیم آن را بشکافیم مواردش شامل بیمار و غیر بیمار می شود و در دنیا معتقدند کسانی که در سیستم ارتقاء سلامت کار می کنند باید سه وظیفه مهم را در نظر بگیرند، که شامل ارتقاء سلامت، پیشگیری از بیماری و وظیفه درمان است.

عسگری افزود: یکی از اجزای مهم دولت یازدهم، پرداختن به سلامت مردم است و برای ما که یکی از نقش آفرینان هستیم جای افتخار دارد که بعد از انقلاب تا به حال شاهد نبودیم که یکی از اهداف دولت بحث سلامت مردم به عنوان اولویت اول باشد و آمارها نشان می دهد که در دندانپزشکی 90 درصد هزینه ها را مردم از جیب خودشان پرداخت می کنند و اگر این حمایت مالی توسط دولت اتفاق بیافتد و میزان پرداخت از جیب مردم کاهش یابد، به نوعی به یکی از اهداف نظام سلامت رسیده ایم.

وی تصریح کرد: با همین دیدگاه برای بخش سلامت دهان یک کار مهمی انجام شد و آن شورای سلامت دهان بود که در اواخر بهار امسال اتفاق افتد و چند ماهی است که شاهد این هستیم که شورای سلامت دهان در وزارت بهداشت شکل گرفته و مشغول به فعالیت است و نماینده ای هم از انجمن ترمیمی در این شورا حضور دارد و یکی از مهمترین مسیرها برای پاسخ دادن به نیاز اجتماعی و مطالبات مردم، سرمایه گذاری در بخش پیشگیری و درمانی است.