جنگ در سوریه و عراق 13.6 میلیون آواره بر جا گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس آوارگان سازمان ملل متحد اعلام کرد درگیری های عراق و سوریه 13 میلیون و 600 هزار نفر را آواره کرده است.

بر اساس این گزارش بسیاری از این آوارگان با نزدیک شدن به فصل سرما فاقد سرپناه و مواد غذایی هستند.

امین عواد مدیر امور آوارگان آژانس آوارگان سازمان ملل متحد در خاورمیانه و شمال آفریقا با اعلام این خبر گفت: جهان به امور آوارگان توجهی ندارد.

وی در ژنو به خبرنگاران گفت: حالا وقتی ما صحبت از یک میلیون آواره در 2 ماه یا 500 هزار نفر در یک شب می کنیم جهانیان بی تفاوت هستند.

این مقام سازمان ملل گفت تنها در درگیری های یک سال گذشته عراق 1 میلیون و 900 هزار نفر آواره شده اند.