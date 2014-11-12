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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

سازمان ملل:

جنگ در سوریه و عراق 13.6 میلیون آواره بر جا گذاشته است

جنگ در سوریه و عراق 13.6 میلیون آواره بر جا گذاشته است

سازمان ملل اعلام کرد جنگ های عراق و سوریه 13 میلیون و 600 هزار آواره برجای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس آوارگان سازمان ملل متحد اعلام کرد درگیری های عراق و سوریه 13 میلیون و 600 هزار نفر را آواره کرده است.

بر اساس این گزارش بسیاری از این آوارگان با نزدیک شدن به فصل سرما فاقد سرپناه و مواد غذایی هستند.

امین عواد مدیر امور آوارگان آژانس آوارگان سازمان ملل متحد در خاورمیانه و شمال آفریقا با اعلام این خبر گفت: جهان به امور آوارگان توجهی ندارد.

وی در ژنو به خبرنگاران گفت: حالا وقتی ما صحبت از یک میلیون آواره در 2 ماه یا 500 هزار نفر در یک شب می کنیم جهانیان بی تفاوت هستند.

این مقام سازمان ملل گفت تنها در درگیری های یک سال گذشته عراق 1 میلیون و 900 هزار نفر آواره شده اند.

کد مطلب 2420034

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