به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی النهار امروز در گزارشی اعلام کرد: برخی یگانهای حزب الله که در منطقه بقاع در جنوب لبنان فعالیت میکنند در حال عضوگیری از جوانان مسیحی، اهل سنت و دروز برای پیوستن به نیروهای مبارزه با داعش هستند.
این یگان جدید مبارزه با داعش در لبنان برای برطرف کردن نگرانیها از احتمال حملات داعش به جنوب لبنان تشکیل شده و به طور ویژه مبارزه با این گروه تروریستی و هم پیمانان آن را در دستور کار قرار داده است.
تحرکات گروه تروریستی داعش در اطراف لبنان باعث شده جریانهای مختلف این کشور در برابر آنها به صورت یکپارچه بسیج شوند.