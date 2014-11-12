به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی النهار امروز در گزارشی اعلام کرد: برخی یگان‌های حزب الله که در منطقه بقاع در جنوب لبنان فعالیت می‎کنند در حال عضوگیری از جوانان مسیحی، اهل سنت و دروز برای پیوستن به نیروهای مبارزه با داعش هستند.

این یگان جدید مبارزه با داعش در لبنان برای برطرف کردن نگرانی‎ها از احتمال حملات داعش به جنوب لبنان تشکیل شده و به طور ویژه مبارزه با این گروه تروریستی و هم پیمانان آن را در دستور کار قرار داده است.

تحرکات گروه تروریستی داعش در اطراف لبنان باعث شده جریان‎های مختلف این کشور در برابر آنها به صورت یکپارچه بسیج شوند.