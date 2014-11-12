33 باند ترانزیت مواد مخدر در مرز های شرقی کشور متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل فرماندهی نیروی انتظامی در زاهدان بیان داشت: در ۷ ماه گذشته علاوه بر انهدام ۳۳ باند قاچاق مواد مخدر ۲۶ تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان توسط پرسنل نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: در مدت ۷ ماه گذشته همچنین تعداد یک هزار و ۸۵۲ نفر از قاچاقچیان و عوامل مرتبط با قاچاق توسط نیروهای انتظامی دستگیر و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان بیان داشت: تنها ظرف مدت ۴۸ ساعت گذشته طی ۳ عملیات گسترده و هماهنگ در شهر های زابل، زاهدان و سراوان بیش از یک و نیم تن مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در همین راستا در عملیاتی که شب گذشته در ارتفاعات شهرستان مرزی سراوان انجام شد ماموران انتظامی موفق شدند تا مقدار یک تن و ۲۰۰ کیلو انواع مواد مخدر شامل تریاک، هروئین و حشیش را که به منظور انتقال به مرکز کشور در این نقطه پنهان شده بود کشف کنند.

وی گفت: در شهرستان ایرانشهر نیز طی عملیاتی مسلحانه ماموران انتظامی موفق به کشف بیش از ۵۳۰ کیلو مواد مخدر شدند و ۳ نفر در این رابطه دستگیر شد.

رحیمی همچنین از کشف ۱۶۰ کیلو مرفین و ۱۲۰ کیلو تریاک توسط پرسنل جان بر کف نیروهای انتظامی در شهرستان زابل و طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

۶۱ درصد سرقت های رخ داده منجر به کشف شده است

سردار رحیمی همچنین از کشف ۶۱ درصد سرقت های انجام شده در طی ۷ ماه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با سال گذشته که تنها منجر به کشف ۲۳ درصد از سرقت ها شده بود نشان از افزایش ۳۱ درصدی کشف سرقت ها توسط پلیس آگاهی دارد.

وی همچنین از سرقت های مسلحانه و حمل سلاح غیر مجاز به عنوان خطوط قرمز پلیس و یکی از اولویت های مبارزه نیروی انتظامی در استان یاد کرد و گفت: در طی ۷ ماهه گذشته کشف سلاح غیر مجاز نیز ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی تعداد دستگیر شدگان را نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی عنوان کرد و افزود: در طی این مدت ۱۷۹ درصد دستگیری افراد شرور نسبت به گذشته افزایش داشته است.

۱۲۰ تیم نامحسوس امنیت عزاداران در دهه نخست محرم را تامین کردند

رحیمی همچنین از تامین عزاداران حسینی در دهه نخست محرم به عنوان یکی از اقدامات ارزنده نیروهای انتظامی یاد کرد و گفت: در این مدت تعداد ۱۲۰ تیم نامحسوس اطلاعاتی در راستای تامین امنیت شهروندان و عزاداران در مراسم حسینی حضور داشتند.

وی با بیان اینکه اجازه هیچگونه شرارت و فعالیت را به افرادی که سعی می کنند تا آرامش مردم را بر هم بزنند نخواهیم داد بیان داشت: هر اقدام به ناامنی و شرارتی با پاسخ قاطع نیروهای انتظامی مواجه خواهد شد.