آیین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی به زودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سعادت در جلسه هماهنگی عملیاتی کردن پایش کیفی کود در استان کرمان ضمن اعلام مطلب فوق افزود: این آیین نامه چند روز آینده با مساعدت وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: متولی این آیین نامه موسسه تحقیقات خاک و آب است که با داشتن آزمایشگاه های مجهز و پرسنل و اعضای متخصص در این زمینه كار را اجرایی خواهد كرد .

سعادت گفت: تولیدکنندگان می توانند با مراجعه به موسسه خاک و آب درخواست صدور گواهی تطابق محتوا با برچسب را ارایه دهند.

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال از نظر مقدار کود مناسب با تنوع هیچ مشکلی وجود ندارد و 3.6 ميليون تن کود مورد نياز كشور تامین شده است که در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

سعادت گفت: دو دغدغه در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد اول موضوع تغذیه گیاهان و سلامت محصولات تولیدی کشاورزی و تامين كود مورد نياز است.

وی ادامه داد: دغدغه دوم کیفیت کودهای موجود در بازار است كه با توجه به گزارش هایی مبنی بر نامناسب بودن کیفیت کودهای موجود در بازار بايد گفت کودهای تقلبی در بازار وجود دارد که علاوه بر ضررهای اقتصادی که به کشاورزان وارد می کند در برخی موارد سلامت منابع خاک و آب و محصولات تولیدی را به خطر می اندازد.

سعادت اظهار کرد: امسال وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به ثبت کودهای تولیدی و وارداتی موجود در بازار کرده است و اولین گام، ثبت و شناسنامه دار کردن کودهاست و تطابق دادن محتوای کود با آنچه روی بسته بندی به عنوان برچسب درج شده است.