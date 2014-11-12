خريد كتاب كردی از ناشران كردستانی/سرانه مطالعه استان 67 دقيقه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل احمدي بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان كردستان در آستانه هفته كتاب، اظهار داشت: به روز كردن منابع كتابخانه هاي عمومي استان كردستان يكي از برنامه هاي اصلي در اين نهاد است و در راستاي عملياتي كردن اين مهم اقدامات مختلفي اجرايي و عملياتي شده است.

وي ادامه داد: خريد كتاب با زبان كردي و از ناشران بومي استان كردستان در سال گذشته و امسال به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفته است و در همين راستا از ابتداي سال جاري تاكنون 32 عنوان كتاب در اين قالب خريداري و در بين كتابخانه هاي عمومي و مشاركتي در سطح استان توزيع شده است.

مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان كردستان يادآور شد: از مجموع كتاب هاي خريداري شده در سطح استان 17 عنوان آن ويژه اهل سنت بوده است.

وي به مشكل كمبود اعتبارات در راستاي ادامه اين برنامه در استان كردستان اشاره كرد و افزود: در حال حاضر نيز هشت عنوان كتاب ديگر نيز مشخص شده است و در صورت تامين اعتبار آمادگي براي خريد و توزيع آنها در بين كتابخانه هاي عمومي استان كردستان وجود دارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست خبري بيان كرد: در حال حاضر 47 باب كتابخانه عمومي با 19 هزار متر مربع زيربنا در استان كردستان وجود دارد و در كنار اين مهم 38 باب كتابخانه عمومي مشاركتي نيز در كردستان فعاليت دارند.

احمدي با اشاره به رتبه هفتم استان كردستان در خصوص دارا بودن شمار كتابخانه هاي عمومي مشاركتي يادآور شد: خوشبختانه استان كردستان در اين بخش داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي است كه انتظار مي رود با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و همچنين ساير ادارات و سازمان هاي دولتي بتوانيم در اين بخش به وضعيت بهتري دست پيدا كنيم.

وي به هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم در خصوص احداث كتابخانه مركزي كردستان اشاره كرد و افزود: با توجه به عنايت ويژه استاندار كردستان قرار است كه در ابتداي سال 94 عمليات اجرايي و احداث كتابخانه مركزي كردستان آغاز شود.

مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان كردستان بيان كرد: با توجه به تامين زمين و تهيه نقشه هاي مورد نياز انتظار مي رود كه اعتبار اين پروژه نيز تامين شود تا در سال آينده به صورت رسمي و عملياتي كار ساخت اين كتابخانه اجرايي شود.

وي به فعال بودن بخش كودك در 12 كتابخانه عمومي در سطح استان اشاره كرد و يادآور شد: در كنار اين مهم در دو شهرستان سنندج و قروه نيز بخش نابينايان و كم بينايان در كتابخانه هاي عمومي داير بوده و اقشار اين بخش خدمت رساني مي كند.

وی به نصب ايستگاه هاي مطالعه در استان كردستان اشاره كرد و افزود: در اين بخش نيز اقدامات خوبي صورت گرفت و خوشبختانه هم اكنون 15 سازه ايستگاه مطالعه در ادارات دولتي نصب شده و مورد استقبال خوبي نيز قرار مي گيرد.

احمدی به آخرين آمار سرانه مطالعه در استان كردستان اشاره كرد و اظهار داشت: تا كنون ارزيابي صورت گرفته در سال 93 در خصوص آمار سرانه مطالعه اعلام نشده است ولي اين رقم براي استان كردستان در سال گذشته 67 دقيقه بوده است.

وي با اشاره به اينكه بايد وضعيت كردستان در اين بخش ارتقاء داده شود، عنوان كرد: هم اكنون سرانه مطالعه در كشور 76 دقيقه است و ما بايد تلاش كنيم كه كردستان را به ميانگين كشوري نزديك كنيم.

مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان كردستان به برنامه هاي پيش بيني شده براي هفته كتاب اشاره كرد و افزود: برنامه هاي متنوعي در طول هفته آينده تدارك ديده شده است كه از آن جمله مي توان به تقدير از فعالان عرصه كتاب و كتابخواني اشاره كرد.

وي يادآور شد: در كنار اين مهم قرار است كه ضمن بهره مندي از ظرفيت رسانه هاي جمعي در راستاي تقويت فرهنگ مطالعه در بين مردم اقدامات مناسبي در سطح استان صورت گيرد.

احمدی گفت: همچنين در سال جاري و براي ترويج فرهنگ اهدا كتاب، شش ايستگاه جمع آوري كتاب در سطح شهر سنندج و با همكاري جمعيت هلال احمر استان كردستان برپا مي شود و انتظار مي رود كه مردم با اهدا كتاب هاي خود در اين امر مشاركت نمايند.