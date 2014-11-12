به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پولادگر در مجمع انتخابات هیئت تکواندوی قم که ظهر چهارشنبه با حضور رئیس فدراسیون تکواندو در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد اظهار داشت: خوشحالم که امروز یکی از اعضای خانواده تکواندوی قم، مسئولیت هیئت را بر عهده گرفت و امیدوارم انسجام، وحدت و همدلی در این هیئت فراگیر شود و اعضای مجمع نیز تنها مسئولیت رای دادن ندارند بلکه باید فرد منتخب را حمایت و کمک کنند.

وی افزود: قم یکی از استان هایی است که می‌توان روی آن سرمایه گذاری کرد و استعدادهای خوبی در آن وجود دارد و این به دلیل روحیه خاص جوانان قم و علاقه آنها به ورزش‌های رزمی و نیز موقعیت استراتژیک قم و نزدیکی به پایتخت است.

رئیس فدراسیون تکواندوی کشور گفت: اهالی تکواندوی قم همه از یک خانواده هستند و این، انتظارات را از هیئت تکواندوی قم بالا می‌برد و انتظار داریم رعایت حرمت‌ها و کسوت در قم بیش از سایر نقاط کشور مورد توجه باشد.

جمشیدی بیان کرد: قم گستردگی استان‌های دیگر را ندارد و از این نظر کار آسان‌تر است و نمی‌خواهم هیچ یک از اهالی تکواندو خارج از گود قرار بگیرد و ریاست جدید هیئت تکواندوی قم، از تمام ظرفیت قم استفاده کند.

وی عنوان کرد: وقتی در مجمع به نامزد ۸ دقیقه وقت برای صحبت و ۴ سال زمان برای عمل کردن می‌دهیم نشان دهنده این است که باید از شعار دادن و حرف زدن کم کنیم و به عمل کردن بپردازیم.

رئیس فدراسیون تکواندوی کشورمان گفت: جایگاه تکواندو در سطح جهان و با توجه به المپیکی بودن آن ، به شکلی است که اگر غفلت و تعلل کنیم از رقبا عقب می‌افتیم ضمن این که فدراسیون تکواندو به دنبال سازندگی در رده های پایه است.

جمشیدی با ابراز گلایه مندی از طلاب تکواندوکار قم تصریح کرد: پیش از این، با مشارکت جامعه المصطفی دوره تریت مبلغ ورزشی را برنامه ریزی کردیم و متاسفانه یک نفر از طلاب تکواندوکار هم در این دوره نبود و انتظار داشتم طلاب فعال در این رشته در میدان عمل مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هیئت های تکواندوی کشور با تلاش قابل توجهی به کار سازندگی مشغول هستند و تلاش می کنیم با ادامه طرح راه اندازی خانه های تکواندو و پایگاه هیات قهرمانی، وضعیت بهتری از نظر قهرمان پروری و استعدادیابی داشته باشیم.