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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴

پولادگر:

قم از استان‌های مستعد تکواندوی کشور است

قم از استان‌های مستعد تکواندوی کشور است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون تکواندوی کشورمان با بیان این که قم از استان های مستعد تکواندوی کشور است گفت: غفلت و از دست دادن زمان سبب عقب افتادگی تکواندوی ایران از رقبا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پولادگر در مجمع انتخابات هیئت تکواندوی قم که ظهر چهارشنبه با حضور رئیس فدراسیون تکواندو در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد اظهار داشت: خوشحالم که امروز یکی از اعضای خانواده تکواندوی قم، مسئولیت هیئت را بر عهده گرفت و امیدوارم انسجام، وحدت و همدلی در این هیئت فراگیر شود و اعضای مجمع نیز تنها مسئولیت رای دادن ندارند بلکه باید فرد منتخب را حمایت و کمک کنند.

وی افزود: قم یکی از استان هایی است که می‌توان روی آن سرمایه گذاری کرد و استعدادهای خوبی در آن وجود دارد و این به دلیل روحیه خاص جوانان قم و علاقه آنها به ورزش‌های رزمی و نیز موقعیت استراتژیک قم و نزدیکی به پایتخت است.

رئیس فدراسیون تکواندوی کشور گفت: اهالی تکواندوی قم همه از یک خانواده هستند و این، انتظارات را از هیئت تکواندوی قم بالا می‌برد و انتظار داریم رعایت حرمت‌ها و کسوت در قم بیش از سایر نقاط کشور مورد توجه باشد.

جمشیدی بیان کرد: قم گستردگی استان‌های دیگر را ندارد و از این نظر کار آسان‌تر است و نمی‌خواهم هیچ یک از اهالی تکواندو خارج از گود قرار بگیرد و ریاست جدید هیئت تکواندوی قم، از تمام ظرفیت قم استفاده کند.

وی عنوان کرد: وقتی در مجمع به نامزد ۸ دقیقه وقت برای صحبت و ۴ سال زمان برای عمل کردن می‌دهیم نشان دهنده این است که باید از شعار دادن و حرف زدن کم کنیم و به عمل کردن بپردازیم.

رئیس فدراسیون تکواندوی کشورمان گفت: جایگاه تکواندو در سطح جهان و با توجه به المپیکی بودن آن ، به شکلی است که اگر غفلت و تعلل کنیم از رقبا عقب می‌افتیم ضمن این که فدراسیون تکواندو به دنبال سازندگی در رده های پایه است.

جمشیدی با ابراز گلایه مندی از طلاب تکواندوکار قم تصریح کرد: پیش از این، با مشارکت جامعه المصطفی دوره تریت مبلغ ورزشی را برنامه ریزی کردیم و متاسفانه یک نفر از طلاب تکواندوکار هم در این دوره نبود و انتظار داشتم طلاب فعال در این رشته در میدان عمل مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هیئت های تکواندوی کشور با تلاش قابل توجهی به کار سازندگی مشغول هستند و تلاش می کنیم با ادامه طرح راه اندازی خانه های تکواندو و پایگاه هیات قهرمانی، وضعیت بهتری از نظر قهرمان پروری و استعدادیابی داشته باشیم.

 

کد مطلب 2420049

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