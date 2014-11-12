به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضازاده گفت: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران سه نیروگاه برق آبی نزدیک به بهره برداری از میان طرح های در دست اجرای خود دارد که شامل طرح رودبار لرستان با 450 مگاوات ظرفیت، سیمره با 480 مگاوات و نیروگاه برق‌ آبی داریان با 210 مگاوات ظرفیت است که در صورت تامین اعتبار و وضعیت مناسب بارش‌ ها طی کمتر از 1.5 سال، اغلب واحدهای آنها می‌توانند وارد مدار شوند.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اظهارداشت: پیشرفت سد سیمره هم‌ اکنون بالای 98 درصد بوده و عملیات اجرایی دو واحد نیروگاه برق‌ آبی آن عملا تمام شده و واحد سوم نیروگاه سیمره از لحاظ تجهیزات مشکلی وجود ندارد، اما باید منابع آب کافی در پشت سد ذخیره شود تا امکان تست تَر فراهم شود.

وی با بیان اینکه اگر مشکل تامین منابع حل شود، نیروگاه‌های رودبار لرستان و دستکم یک واحد داریان تا سال 94 به بهره‌برداری می‌رسند گفت: همچنین اگر آب کافی در سد سیمره وجود داشته باشد، واحدهای نیروگاه سیمره نیز در سال 94 به بهره‌برداری می‌رسند.

رضازاده اظهارداشت: برای انجام تست تَر در سیمره لازم است که حجم آب دریاچه سد به یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب برسد که هم‌ اکنون 650 میلیون مترمکعب آب در دریاچه ذخیره شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: اگر قرار باشد هر سه واحد به‌ طور تجاری کار کنند، باید یک میلیارد و 800 میلیون مترمکعب آب در دریاچه ذخیره شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر میزان بارش‌ ها همچون سال آبی گذشته باشد، تراز آب دریاچه به یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب رسیده و امکان تست تَر فراهم می‌شود و اگر میزان بارش‌ ها بیشتر باشد، امکان بهره‌ برداری تجاری نیز وجود خواهد داشت.