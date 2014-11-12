به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین طالبیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سه میلیارد تومان اعتبار برای حفاظت و نگهداری به باغ‌های تاریخی ایران اختصاص یافته، افزود: این باغ‌های شامل ۹۶ باغ ثبت جهانی از استان‌های مختلف کشور بوده که یکی از این باغ‌ها، باغ اکبریه بیرجند است.

وی با اشاره به اینکه در کشور ۵۰ باغ قابلیت ثبت جهانی را دارد که ما این آثار را برای بررسی به یونسکو ارسال کرده‌ایم، افزود: باغ تاریخی اکبریه بیرجند به دلیل اینکه دارای تنوع درخت و فضای جالب ساختمانی بوده، ثبت جهانی شده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه باید در فهرست آثار جهانی یونسکو الگوهای مهم باغ ایرانی ثبت شود، افزود: در ثبت آثار جهانی به دنبال نماینده بهترین آثار هستیم.

طالبیان تاکید کرد: باغ گلشن طبس باید از پارک خارج شود که مسئولین استان برای خارج کردن این پارک اقدامات موثری انجام داده و تا کنون ۶۰ درصد موفق عمل کرده‌اند.

وی عنوان کرد: دولت به دنبال جهانی کردن آثار تاریخی کشور است که تا کنون در زمینه ثبت جهانی برخی از آثار تاریخی کشور تلاش‌هایی شده اما به نتیجه نرسیدیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان یونسکو در زمینه نگهداری آثار تاریخی حمایت مالی نمی‌کند، گفت: این سازمان فقط برای معرفی ظرفیت‌های کشورها است و فقط در موارد خاص از آثار تاریخی حمایت می‌کند.

طالبیان افزود: تاکنون از ایران ۱۷ اثر ثبت ملی شده که فهرست ۵۰ اثر دیگر ارسال و از این تعداد ۳۷ اثر شرایط ثبت را داشته‌اند.