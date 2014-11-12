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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴

آژير:

30 مقاله به دبیرخانه همایش خشونت علیه زنان در کردستان ارسال شد

30 مقاله به دبیرخانه همایش خشونت علیه زنان در کردستان ارسال شد

سنندج- خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفت: 30 مقاله به همایش حقوقی اجتماعی خشونت در خانواده با محوریت خشونت علیه زنان به دبیرخانه ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر ظهر چهارشنبه در همایش یک ‌روزه خشونت در خانواده با محوریت خشونت علیه زنان که با حضور جمعی از مسئولان و بانوان عضو انجمن های غیر دولتی در مجتمع فرهنگی و هنری سنندج برگزار شد، گفت: از تعداد مقالات ارسالی که از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده بود، شش مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند.

وی  عنوان کرد: از این تعداد مقاله برگزیده پنج مقاله به صورت سخنرانی ارائه می‌شوند و در پایان نیز از نویسندگان شش مقاله برگزیده با اهدای جوایزی تجلیل  می شود.

وی افزود: این همایش با محوریت‌های خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت قانونی و خشونت اقتصادی در سنندج آغاز به کار کرد و تا ساعت 17 عصر به طول می انجامد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان ادامه داد: در راستای برگزاری این همایش ادارات مختلف استان شامل استانداری، دانشگاه کردستان، صدا و سیما، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، کانون وکلای دادگستری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان همکاری داشتند.

آژیر بیان کرد: این همایش برای نخستین بار است که در استان کردستان برگزار می‌شود وحاصل برنامه‌ریزی و تلاش گروه کاری حقوق و امنیت زنان استان است که به عنوان یکی از گروه‌های کارگروه امور بانوان استانداری کردستان فعالیت می‌ کنند.

وی به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و افزود: آشنایی و توانمندسازی زنان در خصوص خشونت‌های وارده علیه زنان و همچنین جلوگیری از ایجاد خشونت‌های علیه زنان در جامعه از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

وی با بیان اینکه پدیده خشونت یک مسئله پنهان است، ادامه داد: این پدیده می‌تواند عاملی برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق باشد که باید علل آنها به خوبی بررسی و راه‌حل‌های موجود ارائه شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان  عنوان کرد: برای کاهش خشونت علیه زنان در جامعه برگزاری این همایش لازم بود و امید است که بتواند ثمره و نتایج مثبتی داشته باشد.

آژیر اظهارداشت: زن بودن ننگ نیست، شرف نیست، ناموس نیست و یک ارزش اجتماعی هم نیست بلکه زن فقط یک انسان آزاد است و باید با نگاه انسانی به وی نگریسته شود.

 

 

کد مطلب 2420057

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