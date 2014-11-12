احسان لشگری با حضور در غرفه مهر در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها درخصوص بازگشت دوباره‌اش به عرصه ملی کشتی، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در مسابقات انتخابی تیم ملی در رقابتهای قهرمان کشور شرکت می‌کنم و کارم را از این مسابقات استارت می‌زنم.

وی افزود: خوشبختانه شرایط خوبی دارم و طبق نظر پزشکان آسیب دیدگی‌ام تا 90 درصد برطرف شده و مشکل خاصی ندارم. خوشبختانه مصدومیت‌های مسابقات المپیک گذشته برطرف شده و برای بازگشت به تیم ملی و پوشیدن دو بنده ایران انگیزه زیادی دارم.

آزادکار پیشین تیم ملی ایران درخصوص عدم حضور در خانه کشتی و غیبتش در تست دوپینگ ماموران وادا خاطرنشان کرد: ساعت 12 شب جمعه بود که برای من پیامکی ارسال شد و از من خواسته بودند تا ساعت 9 صبح شنبه تست دوپینگ بدهم ولی من این پیامک را ساعت 8:30 صبح دیدم و وقتی تماس گرفتم که برای تست دوپینگ به خانه کشتی بیایم به من گفتند هیچ مشکلی نیست و می‌توانید هفت، هشت روز دیگر تست دوپینگ بدهید.

وی درباره اظهارات بیات سرپرست تیم ملی هم خاطرنشان کرد: آقای بیات ندانسته صحبت‌هایی را مطرح کرد که اصلا در حیطه وظایف او نبود و باید افرادی مثل دکتر ملک محمدی درباره آن اظهارنظر می‌کردند. متاسفانه صحبت‌های بیات من را ناخواسته به حاشیه کشاند.

لشگری در پایان گفت: من برای تست دوپینگ هیچ مشکلی ندارم و هر وقت هم که بخواهم آماده ام تا تست دوپینگ بدهم. به من گفته‌اند احتمالا در این 10، 11 روز برای تست دوپینگ باید آماده باشم.