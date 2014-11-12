تشکیل گروه ضربتی در الانبار برای مقابله با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "مال الله" رئیس شورای منطقه البغدادی در استان الانبار امروز از تشکیل یک گروه ضربتی برای مقابله با تروریست داعش خبر داد.

این گروه متشکل از سه هزار نفر از عشایر استان الانبار است و به نیروهای امنیتی و ارتش عراق در آزادسازی مناطق "هیت"، "هانه"، "راوه"، "القائم" و "الرطبه" کمک خواهند کرد.

اعضای این گروه که از عشیره های "العبید"، "الجغایفه"، "البونمر" و غیره هستند در پایگاه "عین الاسد" در منطقه البغدادی آموزش نظامی گسترده خواهند دید.

خاطرنشان می شود "سلیم الجبوری" رئیس پارلمان عراق روز سه شنبه برای بازدید از وضعیت آموزش عشایر عراق در پایگاه عین الاسد راهی استان الانبار شده بود.