اولین شناور تانکر ایرانی پس از 2 سال به اروپا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ایزدیان در بیستمین نمایشگاه بین اللملی مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه مهر با بیان اینکه ترمینال کانتینری 25 هکتاری هفته آینده در بندر شهیدرجایی افتتاح می شود به مهر گفت: برای این ترمینال کانتینری حدود 800 میلیارد ریال هزینه شده است و خوشبختانه با ساخت 504 متر ریل به شبکه ریل سراسری کشور متصل شد.

وی با بیان اینکه این ترمینال کانتینری به شبکه بین المللی ریلی هم متصل می شود، بیان کرد: حدود 150 هزار TEU ظرفیت این پایانه است که به تمام تجهیزات تخلیه و بارگیری مجهز شده است به جهت اتصال به شبکه ریلی یکی از پروژه های خاص در بنادر است.

مدیرعامل شرکت فارسیسان آسیا با اشاره به اینکه هفته گذشته اولین شناور تانکر از ایران به اروپا رفت، اظهار داشت: از دوسال پیش تانکر ایرانی به اروپا نرفته بود که خوشبتخانه هفته گذشته این اتفاق افتاد و امیدواریم پس از نشست مسئولان وزارت خارجه در عمان شرایط بهتری پیش بیاید.

وی با بیان اینکه به زودی دو تانکر دیگر با ظرفیت بالاتر به ناوگان دریایی افزوده می شود، بیان کرد: باوجود تمام تنگناه‌های که در تحریم داشتیم خوشبختانه فعالیت خودمان را ادامه دادیم و تمامی برنامه ها طبق روال گذشته انجام می شود.