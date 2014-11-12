به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بشیری، پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در این مدارس علاوه بر ایمن سازی فیزیكی، در زمینه فرهنگ سازی و ارائه آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی و عبور و مرور، برنامه های متعددی به مرحله اجرا در آمده است.

وی با بیان اینكه فرهنگ سازی و آموزش باید از سنین كودكی آغاز شود، تاكید كرد: آموزش در این گروه سنی، ماندگاری بیشتری خواهد داشت و هم متولیان آموزش و هم خانواده ها در این زمینه مسئول هستند.

بشیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دهه ایمنی و مسئولیت های ما بیان كرد: فردا روز موتورسیكلت و سواری ایمن نامگذاری شده و در برنامه ای، موتورسوارانی كه از نظر ایمنی مجهز هستند، حركت نمادین داده می شوند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع موتورسواران در استان یزد عنوان كرد: ۱۵ درصد تلفات حوادث رانندگی در استان یزد مربوط به موتورسواران است كه این آمار بسیار نگران كننده است.

مدیركل حمل و نقل و پایانه های استان یزد همچنین با اشاره به اینكه یكی از روزهای دهه ایمنی و مسئولیت های ما، به عنوان روز بهداشت جسم و سلامت روان و ایمنی نامگذاری شده است، افزود: راننده نیز باید مانند وسیله نقلیه از سلامت كامل برخوردار باشد بر این اساس دریافت كارت سلامت رانندگان برون شهری الزامی است و رانندگان برای دریافت این كارت، علاوه بر سلامت جسمی، از نظر سلامت روحی نیز مورد سنجش قرار می گیرند.

بشیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تصادفات و تلفات حوادث رانندگی در استان یزد بیان كرد: سال گذشته میزان تلفات جاده ای در استان یزد ۱۴۴ نفر بود كه بر اساس قانون این آمار در سال ۹۳ باید ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۲ كاهش پیدا كند یعنی آمار كشته شدگان حوادث رانندگی امسال نباید بیشتر از ۱۳۰ نفر باشد.

وی با اشاره به اینكه در هفت ماه گذشته، ۸۰ نفر در جاده های استان یزد جان خود را از دست داده اند، افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم به آنچه در قانون ترافیك آورده شده، جامه عمل بپوشانیم.

بشیری، نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی، مردم، رانندگان و دستگاه های مختلف را در این زمینه بسیار اثرگذار دانست و بیان داشت: باید به نحوی همكاری و همدلی و آموزش و فرهنگ سازی صورت گیرد، كه هر سال كاهش حداقل ۱۰ درصدی میزان تلفات تصادفات رانندگی در استان یزد باشیم.

وی با بیان اینكه تفت با ۲۸ درصد، اردكان با ۲۲ درصد و مهریز با ۱۳ درصد، بیشترین آمار كشته شدگان حوادث جاده ای در استان یزد را داشته اند، بر توجه بیشتر رانندگان در این شهرستانها و لزوم آموزش و اطلاع رسانی از سوی مسئولان این شهرستانها تاكید كرد.

بشیری در ادامه این نشست همچنین به بیان اطلاعات افراد فوت شده در حوادث رانندگی استان یزد پرداخت و گفت: نیمی از كشته شدگان حوادث جاده ای در استان یزد در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال بوده اند.

وی همچنین با بیان اینكه سرنشین ها تلفات بیشتری نسبت به رانندگان دارند، خاطرنشان كرد: ۶۶ درصد تلفات جاده ای به خاطر واژگونی خودروهاست.