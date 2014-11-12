مسکو و تهران معیارهای دوگانه غرب را عامل تشدید بحران های منطقه می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، مهدی سنائی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت: ایران و روسیه موضع مشترکی در قبال خاورمیانه دارند و دو طرف اعتقاد دارند که معیارهای دوگانه غرب عامل تشدید بحرانها در منطقه شده است.

وی افزود: غرب از انقلابها در برخی کشورهای عربی حمایت و آن را در برخی کشورهای دیگر سرکوب کرد.آمریکا اهتمام ویژه ای به مصر، لیبی و تونس داشت اما در قبال حوادث یمن و بحرین موضع متفاوتی داشت.

سنایی تاکید کرد: مسکو و تهران بر ضرورت یکپارچه شدن تلاشها برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه تاکید دارند.

سفیر ایران در روسیه افزود: تهران به دنبال توسعه روابط با مسکو است.روابط با روسیه در سیاست خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نقش مهمی دارد.طرفین با نظام تک قطبی و خط مشی یکجانبه که هم اکنون بر عرصه روابط بین الملل حاکم است مخالفند.