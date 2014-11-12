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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۲۷

سفیر ایران در روسیه:

مسکو و تهران معیارهای دوگانه غرب را عامل تشدید بحران های منطقه می دانند

مسکو و تهران معیارهای دوگانه غرب را عامل تشدید بحران های منطقه می دانند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با تاکید بر ضرورت یکپارچه شدن همه تلاشها برای مبارزه با تروریسم، معیارهای دوگانه غرب را عامل بحران در منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، مهدی سنائی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت: ایران و روسیه موضع مشترکی در قبال خاورمیانه دارند و دو طرف اعتقاد دارند که معیارهای دوگانه غرب عامل تشدید بحرانها در منطقه شده است.

وی افزود: غرب از انقلابها در برخی کشورهای عربی حمایت و آن را در برخی کشورهای دیگر سرکوب کرد.آمریکا اهتمام ویژه ای به مصر، لیبی و تونس داشت اما در قبال حوادث یمن و بحرین موضع متفاوتی داشت.

سنایی تاکید کرد: مسکو و تهران بر ضرورت یکپارچه شدن تلاشها برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه تاکید دارند.

سفیر ایران در روسیه افزود: تهران به دنبال توسعه روابط با مسکو است.روابط با روسیه در سیاست خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نقش مهمی دارد.طرفین با نظام تک قطبی و خط مشی یکجانبه که هم اکنون بر عرصه روابط بین الملل حاکم است مخالفند.

کد مطلب 2420066

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