۳۵۰۰ تیم امداد و نجات روستایی در کشور تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه مربوط به طرح آمایش پایگاه های امداد و نجات كه در سالن جلسات جمعیت هلال احمر کردستان تشکیل شد، گفت: در وقوع حوادث اعم از طبیعی و غیرطبیعی آسیب پذیری روستاها بیشتر از شهرهاست.

وی عنوان کرد: برای کاهش آسیب پذیری روستاها دستورالعملی در سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تهیه و به استانها مبنی بر اینکه از هر ۲۵۰ سکنه روستاها تیم پنج نفری امداد تشکیل شود، ابلاغ شد.

وی ادامه داد: تاکنون بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ تیم پنج نفره امداد روستایی در سراسر کشور تشکیل شده است و آموزش های لازم به این افراد هم داده شده است.

مدیرتیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر اظهارداشت: در استان کردستان ۱۲۲ تیم پنج نفره امداد روستایی تشکیل شده است تا بتوانند در زمان حادثه خودامدادی را در روستاهایشان داشته باشند.

درویشی بیان کرد: در صورتی که نخستین گروهی که بر سر حادثه در روستاها حاضر می شوند از خود اهالی روستا باشند بدون شک شاهد کاهش آسیب ها خواهیم بود.

وی ادامه داد: قرار شده یک تیم هوایی در کل استان های کشور تشکیل و آموزش های لازم به آنها داده شود تا در زمان بروز حوادث این نیروهای تربیت شده آمادگی لازم را داشته باشند.

مدیرکل بحران استان کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه استان ما وضعیت مناسبی از لحاظ امداد جاده ای ندارد، گفت: نیاز بیشتری به احداث پایگاه های امداد و نجات در کردستان است و هم اکنون محورهای زیادی در استان وجود دارد که فاقد پایگاه است.

داوود کمانگر ادامه داد: امسال در قانون بودجه اعتبارات مناسبی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گرفته است و انتظار می رود کارها و اقدامات مطلوبی در سطح کشور انجام دهد.