به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز با حضور در غرفه مهر، در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مورد مهم ترین دلایل وجود رکود در اقتصاد و بازار کسب و کار ایران با بیان اینکه عوامل متعددی همچون روابط خارجی، شرایط بانک ها، حجم نقدینگی، سرمایه در گردش، قدرت خرید مردم، بروکراسی، مسائل ارزی، مالی و قیمت تمام شده در رکود فعلی اقتصادی تاثیر گذار است گفت: هم اکنون در حوزه صنعت و تولید فعالان اقتصادی و 30 درصد ظرفیت اسمی فعالیت می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام اینکه سیاست فعلی دولت خروج از شرایط رکود است اظهار داشت: با این وجود تنها با اتکا به آمارهای کلی و کلان همچون آمارهای مرکز آمار و یا بانک مرکزی نمی توان مدعی شد که رکود از فضای کسب و کار کشور خارج شده است.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه مهمترین رکن خروج رکود در شرایط فعلی توجه ویژه به واحد های صنعتی و تولیدکننده کوچک و متوسط است بیان کرد: با این وجود دولت به جای بنگاه ها و واحد های کوچک و متوسط راه خروج از رکود را در اصلاح روندهای کلی و سرشاخه های اقتصادی کشور دنبال می کند که اجرای این سیاست تا یک سال آینده می تواند منجر به خروج واحدهای کوچک و متوسط از شرایط رکود شود.

وی همچنین در خصوص احتمال کسری بودجه با توجه به سقوط آزاد نفت در بازار جهانی تبیین کرد: قطعا تبعات کاهش قیمت نفت از سه ماه آینده در اقتصاد ایران نمایان می شود و تبعات این کاهش درآمدهای ارزی در بودجه سال آینده تاثیرگذار است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با یادآوری اینکه دولت باید بودجه سال آینده را با یک شرایط منطقی و واقع گرایانه تدوین کند گفت: مهم ترین مشکلی که سال آینده گریبان دولت را می گیرد عدم توجه به پرداخت بدهی های معوق است به طوری که دولت به طور جدی در بودجه سال آینده یک نگاه جدی و حساب شده برای پرداخت بدهی های معوق به پیمانکاران بانک ها و تامین اجتماعی ندارد.

این مقام مسئول همچنین با انتقاد از اظهارات اخیر اکبر ترکان معاون رئیس جمهور در مورد شرایط اقتصادی کشور پس از پایان تحریم ها اظهار داشت: من با محتوای اظهارات آقای ترکان موافق هستم اما ادبیات آن خوب نبود و با آن موافق نیستم.

آل اسحاق در پایان با اعلام اینکه هم اکنون بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خود را برای شرایط پس از تحریم ها آماده می کنند خاطرنشان کرد: مذاکراتی و حتی قراردادهای اولیه با طرف های خارجی امضا شده و در مجموع دولت باید یک برنامه حساب شده برای مدیریت کشور پس از تحریم داشته باشیم.