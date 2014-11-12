کسب سومین مدال کاروان ایران/ دوکوهکی برنز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای روز نخست چهارمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی تایلند سید علی اصغر دوکوهکی در وزن مثبت 90 کیلوگرم با شکست نماینده میزبان موفق به کسب مدال برنز این وزن شد.

وی در مبارزه اول خود نماینده امارات را شکست داد و در دور دوم به کویت باخت و سپس در دورسوم با شکست دادن نماینده ویتنام برای کسب مدال برنز به مصاف حریفی از کشور تایلند رفت و با غلبه بر وی نخستین مدال تیم ملی جوجیتسو و سومین مدال کاروان کشورمان را بدست آورد.

همچنین در وزن 90- کیلوگرم، ایرج امیرخانی بعد از برد برابر حریفانی از کشورهای ترکمنستان و پاکستان در دور سوم به امارات باخت و برای کسب مدال برنز به مصاف حریفی از کشور لبنان رفت که با شکست از حریف خود نتوانست روی سکو برود.

این مدال سومین مدال کاروان ورزش ایران در این دوره از بازی ها است.

چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی از روز جمعه 23 آبان‌ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز می‌شود ولی رقابتهای برخی رشته‌ها همچون سامبو و اسکواش دو روز زودتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 17 رشته شرکت کرده است.