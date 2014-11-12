اختصاص یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ماده ۱۲ برای همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان همدان با بیان اینکه این اعتبارات برای حصارکشی چاه های آب شرب، اصلاح خطوط برق، اصلاح تاسیسات آب، لایروبی خطوط انتقال فاضلاب، بازسازی تاسیسات ایستگاه هواشناسی و غیره در نظر گفته شده است، افزود: بر نحوه اجرای این طرح ها نظارت خواهد شد.

وی گفت: مدیرانی که از این اعتبارات بهره مند می شوند باید هر سه ماه یکبار گزارشی از پیشرفت فیزیکی طرح ها اعلام و فهرستی از برنامه های خود به فرمانداری ارائه کنند.

بانک اطلاعاتی مدیریت بحران همدان تشکیل شده است

وی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی مدیریت بحران تشکیل شده اما برخی مدیران هنوز این اطلاعات را ارائه نداده اند، بر تشکیل شورای مدیریت بحران در سطح پایین تر تاکید کرد و گفت: تشکیل گروه مدیریت بحران به سمت و سوی رده های پایین موجب مشارکت مردم در این بحث و ماندگاری برنامه ها خواهد شد.

محمدی با تاکید براینکه ایستگاه های هواشناسی در شهر همدان در راستای اصول مدیریت شهری انجام خواهد شد، ادامه داد افزایش تعداد ایستگاه های هواشناسی در نقاط مختلف شهرستان همدان از ضرورتهای لازم در حوزه مدیریت بحران است چرا که وضعیت جغرافیایی همدان به گونه ای است که در هر چند کیلومتر وضعیت آب و هوایی منطقه تغییر می کند.

وی یاداورشد: مشکلات ایجاد شده به دلیل بارندگی ها در زیر گذر بعثت که منجر به قطع شدن خطوط آب و تلفن برخی مناطق شهرهمدان در روزهای تاسوعا و عاشورا شد با انجام هماهنگی ها و اعمال مدیریت، رفع شده و شبکه های مخابرات نیز در حال اصلاح است.

معاون عمرانی فرماندار همدان با بیان اینکه مسیرهای روستایی هنگام بارش برف و باران حادثه آفرین هستند، اعلام کرد: نمک پاشی در مسیرهای روستایی باید با مجموعه راه و شهرسازی هماهنگ شود تا هنگام هرگونه بارش راه ها مدیریت و کنترل شود.

محمدی در ادامه همچنین به تامین سوخت نانوایی های فعال در سطح شهرستان همدان اشاره کرد وبا بیان اینکه ۶۰۰ نانوایی در شهرستان همدان فعالیت می کنند، گفت: باید نسبت به تامین و ذخیره سوخت نانوایی ها در مواقع بحرانی تدابیر لازم اندیشیده شود تا هنگام وقوع هرگونه بحران تا مردم با مشکل نبود نان مواجه نشوند.

طرح های اجرایی شهرداری در زمینه جمع آوری آب های سطحی به صورت تخصصی اجرا شود

معاون مدیریت بحران استانداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه طرح های اجرایی شهرداری در زمینه جمع آوری آب های سطحی باید به صورت تخصصی اجرا شود، افزود: این طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی بسیار حساس است و باید با ارزیابی و نظارت کامل اجرایی شوند.

قهرمان زارعی با اشاره به اینکه راه اندازی ایستگاه های هواشناسی در سطح شهر منجر به پیش آگاهی لازم در زمینه سرما، گرما، وزش باد و بارندگی می شود و همچنی نقش مهمی در پیشگیری از بحران دارد بر تشکیل کارگروه های تخصصی امداد و نجات در سطح شهرستان ها تاکید کرد و یادآورشد: این کارگروه ها موجب هماهنگی و تعامل بیشتر بین مدیران برای آمادگی در برابر بحران های احتمالی خواهند شد.

رئیس اداره تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه با بین اینکه سوخت واحد های صنعتی از طریق سامانه تجارت آسان و به صورت متمرکز از وزارت خانه شارژ می شود، گفت: قیمت یارانه ای نفت گاز ۲۵۰ تومان و غیریارانه ای ۵۰۰ تومان است.

در استان همدان ۲۲ واحد صنعتی مهم و حساس شناسایی شده است

بهزادی شریف افزود: در استان همدان ۲۲ واحد صنعتی مهم و حساس شناسایی شده است که نیاز به سوخت دوم برای ذخیره دارد لذا در این زمینه برای تامین سوخت واحدهایی که از نفت کوره استفاده می کنند مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه در شرکت شیشه همدان مخزنی که برای سوخت دوم تعبیه شده است یک میلیون لیتر قابلیت ذخیره سازی دارد، گفت: تا کنون ۹۰۰ لیتر سوخت در آن ذخیره شده است.

بهزادی شریف با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی تا زمانی که با مشکل قطعی برق و گاز مواجه نشوند حق استفاده از سوخت ذخیره دوم را ندارند، اظهار داشت: این قانون برای واحد های لبنی هم صدق می کند.

وی با بیان اینکه در زمینه نانوایی های سطح شهر نیز طبق بررسی های انجام شدهمکان هایی را به منظور دخیره سازی سوخت دوم تعبیه کرده ایم، گفت: در همین زمینه مانوری برگزار شد.