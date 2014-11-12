۶۵ درصد جرایم فضای مجازی مشهد مربوط به مباحث مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محسن عرفانی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری در محل پلیس فتای فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: به تازگی در شبکههای اجتماعی موبایل نظیر وایبر و لاین آسیبهای جدی در رابطه با تجاوز به عنف و هتک حرمت انجام می شود.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افزود: خانمی با مراجه با پلیس اذعان كرد كه از طریق شبکههای اجتماعی با مردی آشنا شده كه بعد از مدتی توسط او مورد تهدید و اخاذی قرار گرفته كه پس از پیگیری مشخص شد كه آن فرد در یكی از شهرهای جنوب كشور در حال مشغول به کار است.
سرهنگ عرفانی بیان كرد: فرد متهم كه با وعده های دروغ موفق به رابطه دوستانه با شاکی شده بود، پس از مدتی با تهدید این خانم به انتشار عكس های خصوصی شاكی در فضای مجازی، از وی ۱۳ میلیون تومان اخاذی كرده كه البته شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: ما به خانوادهها توصیه می كنیم که مراقبت بیشتری در خصوص روابط دختران و پسران خود داشته باشند و برای بحث ازدواج به روش سنتی ارتباط عمل نمایند.
سرهنگ عرفانی اظهار كرد: همچنین پلیس فتا با همکاری مسئولان موفق به ردیابی و دستگیری کارمند سابق یکی از دانشگاههای مشهد که به علت تعلیق از کار در دانشگاه و برای انتقام جویی سعی در به دست آوردن اطلاعات دانشجویان و ایجاد اغتشاش و برهم ریختن نظم عمومی دانشگاه را داشت دستگیر كرد.
وی همچنین از ارگان ها و سازمان ها خواست تا به پسوردها و رمزهای شخصی توجه بیشتری داشته باشند و افزود: در مراکز عمومی باید امنیت سیستمها ارتقاء یابد و مدیران جهت بالا بردن سطح آگاهیهای کارمندان خود آموزشهای لازم را انجام دهند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تاكید كرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به کافی نتها میزان جرایم با رعایت این دستورالعملها نسبت به سال گذشته شدیدا کاهش یافته كه رعایت این دستورالعملها هم برای متصدیان کافی نتها و هم برای مراجعان لازم است..
سرهنگ عرفانی به بازدید از كافی نت ها اشاره كرد و گفت: بازرسی در کافی نتها در طول سال صورت میگیرد و چنانچه بازرسان طی مراجعه متوجه تخلفی از قبیل عدم از بین بردن اطلاعات ذخیره شده مراجعین و مسائل دیگر بشوند برخورد خواهند كرد.
وی توصیه کرد: در مبادلات اینترنتی اشخاص قبل از انجام عمل خرید یا فروش کالا و خدمات توجه کافی به شناسایی مرکز ارائهدهنده کالا داشته باشند و فقط به شماره کارتهای اعتباری اعتماد نکنند.
سرهنگ عرفانی در پایان گفت: ۶۵ درصد از جرایم وقوع یافته در فضای مجازی در مشهد مربوط به جرایم پولی و مالی، ۱۳ درصد مربوط به هتک حیثیت و حرمت، ۲۲ درصد دیگر خلاف سایبری بوده است.