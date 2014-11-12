فعالیت پیست اسکی آلوارس سرعین از آذرماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عبدلی بعد از ظهر چهاشنبه در جلسه کمیته آموزش هیئت اسکی استان اردبیل اضافه کرد: خوشبختانه پس از ۱۰ سال رکود، اسکی استان اردبیل از سال گذشته و با بازگشایی پیست اسکی آلوارس فعال شد که این روند در سال جاری نیز پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به حضور صدها اسکی باز از استان اردبیل و سایر استانهای کشور در این پیست تصریح کرد: امسال نیز اعتباراتی برای آماده سازی این پیست در نظر گرفته شده تا پیست آلوارس در طول فصل زمستان برای بهره گیری اسکی بازان آماده باشد.

رئیس ورزش و جوانان سرعین با بیان اینکه در سال گذشته هم اعتبارات مناسب برای آماده سازی پیست آلوارس تخصیص یافت، متذکر شد: سال گذشته با توجه ویژه مسئولان استانی و اختصاص ۳۰۰ میلیون ریال این پیست فعال شد که نتیجه آن برگزاری مسابقات آلپین در دو بخش مردان و زنان و در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود.

وی از برگزاری مسابقات کشوری اسکی طی زمستان امسال در سرعین خبر داد و ادامه داد: تلاش می کنیم برگزاری رقابتهای کشوری در رده های سنی مختلف را در این پیست شاهد باشیم.

عبدلی تصریح کرد: پیست آلوارس علاوه بر مسابقات استانی و کشوری، سال قبل میزبان ۲۵۰ اسکی باز حرفه ای و نیمه حرفه ای کشور بود و ۱۵۰ نفر نیز از آموزشهای ابتدایی اسکی برخوردار شدند.

وی از برگزاری آموزشهای اسکی در این محل طی سال جاری خبر داد و یادآور شد: فعالیتهای اسکی استان در پیست آلوارس امسال نیز از اواسط آذرماه آغاز خواهد شد.