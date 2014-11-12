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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۲۵

عبدلی خبر داد؛

فعالیت پیست اسکی آلوارس سرعین از آذرماه آغاز می شود

فعالیت پیست اسکی آلوارس سرعین از آذرماه آغاز می شود

سرعین – خبرگزاری مهر: رئیس ورزش و جوانان سرعین با اشاره به بارش های مطلوب برف پائیزه در ارتفاعات کوه سبلان در روزهای اخیر گفت: با توجه به شرایط موجود فعالیت پیست اسکی آلوارس سرعین از آذرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عبدلی بعد از ظهر چهاشنبه در جلسه کمیته آموزش هیئت اسکی استان اردبیل اضافه کرد: خوشبختانه پس از ۱۰ سال رکود، اسکی استان اردبیل از سال گذشته و با بازگشایی پیست اسکی آلوارس فعال شد که این روند در سال جاری نیز پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به حضور صدها اسکی باز از استان اردبیل و سایر استانهای کشور در این پیست تصریح کرد: امسال نیز اعتباراتی برای آماده سازی این پیست در نظر گرفته شده تا پیست آلوارس در طول فصل زمستان برای بهره گیری اسکی بازان آماده باشد.

رئیس ورزش و جوانان سرعین با بیان اینکه در سال گذشته هم اعتبارات مناسب برای آماده سازی پیست آلوارس تخصیص یافت، متذکر شد: سال گذشته با توجه ویژه مسئولان استانی و اختصاص ۳۰۰ میلیون ریال این پیست فعال شد که نتیجه آن برگزاری مسابقات آلپین در دو بخش مردان و زنان و در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود.

وی از برگزاری مسابقات کشوری اسکی طی زمستان امسال در سرعین خبر داد و ادامه داد: تلاش می کنیم برگزاری رقابتهای کشوری در رده های سنی مختلف را در این پیست شاهد باشیم.

عبدلی تصریح کرد: پیست آلوارس علاوه بر مسابقات استانی و کشوری، سال قبل میزبان ۲۵۰ اسکی باز حرفه ای و نیمه حرفه ای کشور بود و ۱۵۰ نفر نیز از آموزشهای ابتدایی اسکی برخوردار شدند.

وی از برگزاری آموزشهای اسکی در این محل طی سال جاری خبر داد و یادآور شد: فعالیتهای اسکی استان در پیست آلوارس امسال نیز از اواسط آذرماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2420077
محمد میرزایی ناطق

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