بایدها و نبایدهای فضای مجازی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی "دیروز، امروز، فردا " پنج شنبه شب این هفته میزبان محمدحسن انتظاری دبیر شورایعالی فضای مجازی و دکتر حمید شهریاری عضو حقیقی این شورا و معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه خواهد بود.

در این برنامه که پنج شنبه شب ساعت 10:30 روی آنتن شبکه 3 صدا و سیما می رود، بایدها و نبایدهای فضای مجازی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

برنامه تلویزیونی "دیروز، امروز، فردا " هر هفته پنج شنبه به تهیه کنندگی محمد صراف و سردبیری محمدحسین رنجبران و مدیریت تولید سید میلاد پیغمبرزاده در گروه اجتماعی شبکه سه روی آنتن می رود.