حمایت ویژه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از ترجمه و نشر جهانی آثار فارسی زبان

ابوذر ابراهیمی‌ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عصر امروز ضمن حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه بیستم مطبوعان درباره عملکرد این سازمان در زمینه فعالیت رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور نأکید کرد: مهمترین بحثی که در این زمینه به آن توجه داشته ایم سوق دادن سازمان به سمت حرفه ای شدن است.

وی افزود: به همین دلیل از کار حرفه ای در کار ترویج فرهنگ ایرانی در خارج از کشور استفاده می کنیم و به طور خاص در انتخاب رایزنان فرهنگی تمرکزمان بر روی نیروهای باتجربه بوده است.

ابراهیمی ترکمان در تشریح ویژگی های مدنظر این سازمان در انتخاب رایزنان فرهنگی تصریح کرد: در این زمینه نیروهای آشنا به دیپلماسی فرهنگی و مسلط بر زبان کشور مرجع قطعا در اولویت قرار خواهند داشت.

وی تأکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که گفتمان فرهنگی خود را در جهان توسعه دهیم و سعی داریم این کار را از کانال ها و مسیرهای قابل درک برای دنیا انجام دهیم. شاید در گذشته احساس می شد در این حوزه کار دینی دشوار است اما ما در همین دوره توانستیم در قالب مرکز گفتمان ادیان گفتگوهای خوبی را با سایر ادیان جهان داشته ایم.

ابراهیمی ترکمان افزود: همین گفتمان هم سبب شد که مواضع ما در رویدادهای مختلف مانند محکومیت اعمال داعش با سایر ادیان و رهبران ادیان جهانی همسو باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه پیگیری طرح و پیشنهاد رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان دوری از خشونت و افراط هم در دستور ما بوده و هست.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بحش پایانی گفتگو درباره طرح های جدید این سازمان گفت: در بحث ترجمه معکوس در قالب طرحی با عنوان «تاپ» (TOP) به دنبال حمایت از ترجمه و انتشار آثار برتر فارسی در سطح جهانی هستیم.

ابراهیمی ترکمان در تشریح این طرح گفت: کتاب هایی را که محتوای آن ها در جهت اهداف انقلاب و نظام باشد را در قالب کاتالوگ به ناشران جهانی معرفی می کنیم و ضمن آن اعلام می کنیم از ترجمه و انتشار جهانی هر یک از این آثار حمایت ویژه خواهیم کرد.

وی افزود: در این راستا اگر کتاب غیرفارسی زبان هم باشد که تشخیص دهیم محتوای آن موجب گسترش تعاملات فرهنگی ایران و جهان خواهد بود حتما در زمینه ترجمه آن به فارسی هم اقدام خواهیم کرد اما عمده فعالیت ما در سازمان به ترجمه آثار فارسی زبان به سایر زبان ها معطوف است.