به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی در حاشیه برگزاری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در غرفه خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت تولید و مصرف گاز طبیعی در آستانه فرا رسیدن زمستان، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران به بیش از 607 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه مطابق با برنامه شرکت نفت قرار است تا پایان سال جاری ظرفیت تولید گاز کشور حدود 100 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری با دستورات وزیر نفت حجم گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع عمده کشور افزایش قابل توجه ای یافته است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری بیش از 7 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه های کشور تحویل داده شده است، اظهارداشت: این افزایش تحویل گاز و به تبع آن کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها صرفه جویی اقتصادی حدود پنج میلیارد دلاری به همراه داشته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افزایش تحویل گاز به نیروگاه ها از محل طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی حاصل شده است، بیان کرد: اواسط سال جاری اولین واحد فاز 12 پارس جنوبی در مدار بهره‌بردرای قرار گرفت.

عراقی با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی دومین و سومین واحد فرآیندی فاز 12 پارس جنوبی تا چند هفته آینده، تاکید کرد: مطابق با برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا آذرماه سال جاری حدود 50 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشورایران افزوده خواهد شد.