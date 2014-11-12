دومین مدال نقره توسط عیدی کسب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عیدی نماینده جوجیتسوکار ایران در بازی های آسیایی ساحلی تایلند پس از شکست مقابل حریفانی از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان و یمن در دیدار نهایی برابر نماینده مغولستان با نتیجه 2 بر صفر مغلوب شد تا با کسب یک نقره دومین مدال تیم ملی جوجیتسو و چهارمین مدال کاروان ایران به دست آید.

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی از روز جمعه 23 آبان‌ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز می‌شود ولی رقابتهای برخی رشته‌ها همچون سامبو و اسکواش دو روز زودتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 17 رشته شرکت کرده است.