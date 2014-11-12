افزایش تعداد پایگاههای امداد و نجات تا آغاز فصل سرما

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در حاشیه برگزاری مانور امدادی "روز بدون حادثه" در همدان، اظهارداشت: با توجه به آغاز فصل سرما و اجرای مانور زمستانی در جاده های کشور، افزایش تعداد پایگاه های سیار و ثابت در تمام استان های کشور در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 500 پایگاه امداد و نجات ثابت و سیار در کشور فعال است، گفت: این پایگاه ها تا آغاز فصل سرما به 1000 تا 1500 پایگاه افزایش می یابد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه روزانه 5 هزار نیروی امدادی در پایگاه های امداد و نجات جاده ای کشور مستقر هستند، اذعان داشت: برای افزایش سرعت پاسخگویی در حوادث و کاهش خسارات ناشی از وقوع آن ها تعداد نیروهای امدادی در پایگاه ها نیز 25 درصد افزایش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد پایگاه های جدید بر اساس میزان حادثه خیزی منطقه و تردد خودروها خواهد بود تا بتوانند در صورت نیاز همه حوادث منطقه ای از جمله سیل، زلزله و حوادث جاده ای را پوشش دهند.