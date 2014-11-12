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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۳۱

سردار قنبری خبر داد:

اختلاس 2.8 ميليارد ریالی مدير عامل یک موسسه مالی در لرستان

اختلاس 2.8 ميليارد ریالی مدير عامل یک موسسه مالی در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدير عامل يک موسسه مالي که با سوء استفاده از موقعيت شغلي خود، دو ميليارد و 800 ميليون ریال اختلاس كرده بود توسط پليس آگاهي استان لرستان دستگير شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامي استان لرستان با اعلام اين خبر گفت: در پي اعلام نماينده حقوقي يکي از موسسات مالي استان مبني بر اينکه مديرعامل اين موسسه اقدام به برداشت وجه نقد و تباني در معاملات مربوط به موسسه کرده، كارآگاهان پليس آگاهي استان تلاش خود را برای رسيدگي به پرونده آغاز كردند.

سردار محمد قنبري افزود: ماموران به دقت اسناد و مدارک اين موسسه را بررسي كردند و با تائيد اختلاس، پرونده وارد مرحله تازه اي از پيگيري شد.

وي تصريح كرد: متهم که به عنوان مدير عامل مشغول به کار بوده با سوء استفاده از موقعيت شغلي خود از سال ۷۸ تا ۹۳ مبلغي بالغ بر دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال با اسناد جعلي و تباني در معاملات مربوط به موسسه اختلاس کرده است.

سردار قنبري به انجام هماهنگي لازم با مرجع قضايي براي در اختيار قرار گرفتن متهم اشاره و تصريح كرد: متهم در بازجويي هاي فني پليس به جرم خود اعتراف كرد و پس از تكميل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.

فرمانده انتظامي لرستان از تلاش ماموران براي به سرانجام رساندن اين پرونده قدرداني و خاطرنشان كرد: پليس در برخورد با اين گونه جرائم مالي كه در اقتصاد كشور اخلال به وجود مي آورند از هيچ تلاشي فرو گذار نخواهد كرد.

کد مطلب 2420088

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