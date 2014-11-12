نوبخت: اعتبارات سال آینده فارس متناسب با استعدادهای این استان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت عصر چهارشنبه (۲۱ آبان ماه) در بدو ورود خود به فرودگاه شیراز در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به اینکه بودجه سال ۹۴ هفته آینده به دولت ارسال میشود، قطعا استان فارس نیز متناسب با پتانسیل و استعدادهای خود، از اعتبارات بهرهمند میشود.
وی تاکید کرد: وظیفه خود دانستهایم که برای حضور در شورای برنامهریزی و مشورت با مدیران استان فارس، به شیراز سفر کنیم و در خصوص چگونگی توسعه و اعتبارات، مشورتهایی داشته باشیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور یادآور شد: برنامه ششم توسعه در حال تنظیم است و بدون تردید استان فارس در این برنامه دارای جایگاه ویژهای خواهد بود.
نوبخت تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که استان فارس جایگاه ممتازی در توسعه کشور دارد، به همین دلیل رایزنی با مدیران این استان لازم بود.
وی افزود: امیدوارم در این سفر چند روزه موجباتی فراهم شود که توجه بیشتر دولت به این استان پهناور را موجب گردد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تا ساعات دیگری در شورای برنامهریزی استان فارس شرکت خواهد کرد.