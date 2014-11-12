سه هزار میلیارد ریال به توسعه آبی بخش کشاورزی اردبیل تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندار نمین و طرح های کشاورزی این شهرستان افزود: از این رقم ۴۰۰ میلیارد ریال برای توسعه سیستم های آبیاری مدرن به کشاورزان این استان اختصاص یافته است.

به گفته وی این اعتبارات به صورت کمک های بلاعوض و برای توسعه سیستم آباری قطره ای، تحت فشار و کم فشار به کشاورزان استان پرداخت خواهد شد.

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی جهادکشاورزی استان با اشاره به پرداخت ۶۵ میلیون ریال کمک بلاعوض برای اجرای سیستم آبیاری قطره ای تاکید کرد که علاقمندان بخش خصوصی به اجرای سیستم آبیاری تحت فشار ۵۰ میلیون ریال و برای آّبیاری کم فشار ۳۲ میلیون ریال کمک بلاعوض از دولت دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه محدودیتی برای ارائه این تسهیلات به کشاورزان وجود ندارد، تصریح کرد: هر اندازه اعتبار در این زمینه در شهرستان نمین لازم باشد از طرف جهاد کشاورزی تامین خواهد شد.

پرتوی همچنین با اشاره به اختصاص اعتبار دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی برای آبیاری و زهکشی به این استان یادآور شد: ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار نیز برای تجهیز ناوگان ماشین آلات کشاورزی استان تخصیص یافته است.

وی بحث کمبود آب در بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داد و ادامه داد: با توجه به این اعتبارات سازمان جهاد کشاورزی استان نگرش خود را تغییر و به سمت و سوی اجرای سیستم های سازگار با کم آبی سوق داده است.

این مسئول نمین را یکی از قطب های کشاورزی و دامداری استان دانست و افزود: این شهرستان با داشتن بیش از ۷۳ مورد مرغداری صنعتی و سنتی رتبه اول استان را در تولید گوشت مرغ به خود اختصاص داده است.



فرماندار نمین هم در این جلسه با اشاره به ظرفیت های متعدد دامداری و کشاورزی موجود در این شهرستان خواستار توجه بیش از پیش جهاد کشاورزی استان در حمایت از دامداران و کشاورزان این منطقه شد.

سید مهدی جوادی با اشاره به وجود برخی پروژه های نیمه تمام در بخش کشاورزی این شهرستان عنوان کرد: برای تکمیل و اجرای چند سد معیشتی نیمه تمام و مطالعه در این شهرستان نیاز به اعتبارات کافی داریم.