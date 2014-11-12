وزیر دفاع اوکراین: در حال آرایش نظامی نیروهای خود هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع اوکراین از آماده شدن نیروهای این کشور برای مقابله با حملات طرفداران روسیه خبر داد.

استپان پولتوراک وزیر دفاع این کشور امروز درنشست هیئت دولت گفت: روس گراها، نیروهای کمکی و تقویتی دریافت کرده اند و بارها آتش بس ماه سپتامبر را نقض کرده اند.

وی گفت اوکراین در حال آرایش مجدد نیروهای مسلح خود برای مقابله با اقدامات گروه های مسلح طرفدار روسیه است.

کی یف از ورود ستونی از تانک ها و کامیون های حامل نیروهای نظامی روسیه به داخل خاک اوکراین خبر داده است و این در حالی است که مسکو حمایت نظامی از این گروه ها را تکذیب می کند.