خادمیان در جوجیتسو نقره گرفت/ کسب پنجمین مدال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خادمیان نماینده وزن 70- کیلوگرم جوجیتسوی ایران با قبول شکست مقابل نماینده امارات، نائب قهرمان این وزن شد. وی که در مبارزات قبلی خود حریفانی از کشورهای پاکستان، ویتنام و امارات را شکست داده بود، عصر امروز مقابل حریف دیگری از کشور امارات شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد تا پنجمین مدال کاروان ورزش ایران در این دوره از بازیها به دست آید.
مدالهای ورزشکاران ایران در این دوره از بازیها:
نقره: احسان کریمیان (سامبو)،احمد عیدی( جوجیتسو) و امیرحسین خادمیان(جوجیتسو)
برنز: یوسف کریمیان (سامبو) و سیدعلیاصغر دوکوهکی (جوجیتسو)
چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی از روز جمعه 23 آبانماه با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز میشود ولی رقابتهای برخی رشتهها همچون سامبو و اسکواش دو روز زودتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 17 رشته شرکت کرده است.