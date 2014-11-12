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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۱۷

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی – تایلند ؛

خادمیان در جوجیتسو نقره گرفت/ کسب پنجمین مدال ایران

خادمیان در جوجیتسو نقره گرفت/ کسب پنجمین مدال ایران

نماینده جوجیتسوی ایران در وزن 70- کیلوگرم با شکست مقابل نماینده امارات در فینال به نقره رسید و پنجمین مدال کاروان ایران را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خادمیان نماینده وزن 70- کیلوگرم جوجیتسوی ایران با قبول شکست مقابل نماینده امارات، نائب قهرمان این وزن شد. وی که در مبارزات قبلی خود حریفانی از  کشورهای پاکستان، ویتنام و امارات را شکست داده بود، عصر امروز مقابل حریف دیگری از کشور امارات شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد تا پنجمین مدال کاروان ورزش ایران در این دوره از بازی‌ها به دست آید.

مدال‌های ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‌ها:
نقره: احسان کریمیان (سامبو)،احمد عیدی( جوجیتسو) و امیرحسین خادمیان(جوجیتسو)

برنز: یوسف کریمیان (سامبو) و سیدعلی‌اصغر دوکوهکی (جوجیتسو)

چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی از روز جمعه 23 آبان‌ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز می‌شود ولی رقابتهای برخی رشته‌ها همچون سامبو و اسکواش دو روز زودتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 17 رشته شرکت کرده است. 

کد مطلب 2420098

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