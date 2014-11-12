انتقاد از «بی تفاوتی» مدیران مسئول نسبت به سرنوشتشان/ خلاهای قانون مطبوعات برطرف می شود

حسن کامران نماینده مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت بر مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد این نکته که برخی مدیران مسئول معتقدند اگرچه انتخاب مجدد حسین انتظامی به عنوان نماینده مدیران مسئول در این هیئت منع قانونی ندارد اما شایسته نیست کسی که یک مقام دولتی دارد، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات باشد، گفت: نظر شخصی من این است که اشکال قانونی نباشد اما اگر ایشان نامزد نمی شدند و کس دیگر می آمد، بهتر بود.

وی ادامه داد: سابق بر این که بنده عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بودم، وزیر ارشاد در جلسات هیئت شرکت نمی کرد و معاون مطبوعاتی به جای او شرکت می کرد ولی حالا اگر زمانی که وزیر ارشاد به جلسه نیاید - که البته آقای جنتی در همه جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات شرکت می کند -، معاون مطبوعاتی که نماینده مدیران مسئول در هیئت هم هست، 2 رای دارد و لذا به نظر من اگر این دو رای متعلق به دو فرد بود، بهتر بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت بر مطبوعات در عین حال با گلایه از مدیران مسئول مطبوعات به جهت استقبال اندک (7 درصدی) از انتخابات دیروز برای تعیین نماینده خودشان در هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: ما حدود 3000 نشریه داریم ولی در جلسه اول تقریباً کسی نیامد و دیروز هم 300 و اندی شرکت کردند که این نشان می دهد خودشان هم به این مسئله مهم، چندان اهمیت نمی دهند و باید آسیب شناسی شود که چرا آنها از یک طرف متقاضی مجوز نشریه می شوند و از آن طرف نسبت به تعیین نماینده خودشان در هیئت که حق رای دارد و نظرش بسیار تاثیرگذار خواهد بود، بی تفاوت هستند.

کامران همچنین درباره پیش بینی خود از نحوه عمل هیئت نطارت بر مطبوعات تاکید کرد: آنچه در ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات مهم است، اجرای قانون است و مبنا و محور کار هیئت هم قانون مطبوعات است و البته ممکن است قانون هم خلاهایی داشته باشد. حالا که آقای انتظامی هم مجدداً انتخاب شده و بنده هم به تازگی به هیئت اضافه شده ام و هیئت ترکیب تازه خودش را پیدا کرده است، طبیعی است می توان یک برنامه ریزی 2 ساله انجام داد.

وی افزود: در حال حاضر دبیرخانه یک سیستم شفاف را برای بررسی تقاضاها برای اخذ مجوز رسانه ها طراحی کرده که بر اساس آن همه متقاضیان خودشان می دانند که کی نوبت بررسی تقاضاهای آنها خواهد بود طوری که جای هیچگونه پارتی بازی نباشد. به علاوه قرار شده است که در اجرای قانون مطبوعات و بررسی به تخلفات مطبوعاتی طوری عمل شود که غیر از فرد متخلف، دیگران لطمه نبینند و امیدواریم با مشورت خود مدیران مسئول، عیب و نقص هایی هم که هست، برطرف شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت بر مطبوعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که فکر می کنید بتوان در دوره جدید فعالیت این هیئت از برخوردهایی که فراتر از این هیئت با مطبوعات و توسط نهادهای دیگر صورت می گیرد، جلوگیری کرد؟، گفت: خیر. در ایران قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه هر کدام مستقل از هم هستند و مثلاً اگر مدعی العموم، مدعی یک تخلف مطبوعاتی باشد، گرچه پیش بینی هیئت منصفه برای آن صورت گرفته است اما این مسئله دیگر در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات نیست و البته این یکی از همان خلاهای قانونی است که باید برای آن فکری بشود.