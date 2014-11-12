به گزارش خبرنگار مهر، در پی بی توجهی به هشدارهای همه ساله کارشناسان حوزه ایمنی در خصوص گازگرفتگی در فصل سرما، بازهم قاتل نامرئی در یکی از خیابان های شهر مشهد جان جوان ۳۳ ساله ای را گرفت .

مدیر حوزه دو عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حادثه مذکور در اتاقی کوچک در گوشه حیاط یک منزل مسکونی و در خیابان مسلم مشهد رخ داده است.

آتش پاد دوم مجید شادی اظهار داشت: روشن بودن اجاق گاز خوراک پزی کوچک داخل اتاق که از آن به عنوان وسیله گرمایشی استفاده می شده، گاز منوکسید کربن در محیط منتشر کرده که در نتیجه مسمومیت شدید و مرگ حادثه دیده را در پی داشت .

مدیر حوزه دو عملیات سازمان آتش نشانی مشهد پایان با توجه به شروع فصل سرما و استفاده از وسايل گازسوز رعايت نکات ایمنی را مانع از بروز حادثه دانست و گفت: شهروندان از بكار بردن وسایل گرمایشی بدون نصب دودكش و یا دارای نقص در دودكش جدا خودداری کرده و به هیچ صورت از كباب پز، منقل و اجاق خوراک پزی درون اتاق یا محوطه بسته استفاده نکنند.

ریزش آوار براثر گوبرداری غیراصولی

همچنین درپی ریزش آوار بر اثر گودبرداری غيراصولی در خیابان امام خمینی مشهد، سرپرست ایستگاه ۱ و ۳۲ سازمان آتش نشانی مشهد، درباره جزئیات امدادرسانی به مصدوم و خارج نمودن وی از زیر آوار به خبرنگار ما گفت: با حضور گروه امداد و نجات در محل حادثه در اقدامی ضربتی، عملیات امداد رسانی به یک کارگر میانسال که در حین عملیات ساختمانی در زیر آوار محبوس شده بود، آغاز و به علت مصدومیت از ناحیه پا، بلافاصله به بیمارستان اعزام شد.

سر آتش یار حسن نجمی افزود: گودبرداری غیراصولی زمین مجاور که مسائل اولیه ایمنی موردنیاز در آن رعایت نشده و از منبری و مهار و سازه نگهبان برای ایمن‌سازی ساختمان مسکونی استفاده نکرده بود، منجر به تخریب ناگهانی و ریزش دیوار حایل دو ملک، به سمت زمین مورد اشاره شد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تحقیقات برای علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان ادامه دارد اظهار کرد: این حادثه می‌توانست چند کشته و مصدوم دیگر نیز به دنبال داشته باشد؛ که خوشبختانه کارگرانی که در اطراف محل وقوع حادثه در حال کار بود، به محض اینکه متوجه حادثه شدند از صحنه فرار کرده اند.

سر آتش یار نجمی با اشاره به تکرار و تعدد وقوع این‌گونه حوادث تلخ در مشهد که می‌توان با پیگیری و دقت و رعایت مسائل ایمنی از تعداد آن کاست، به شهروندان هشدار داد: در صورت مشاهده گودبرداری در هر منطقه به‌خصوص بافت مسکونی، اهالی و ساکنان ساختمان‌های مجاور حساسیت لازم به خرج دهند و حتما اگر خود با موارد ایمنی موردنیاز این گونه عملیات ساختمانی آشنایی ندارند، موضوع را با شهرداری، سازمان آتش‌نشانی در میان بگذارند و از ایمنی و اصولی بودن گودبرداری‌ها اطمینان حاصل کنند تا شاهد این‌گونه حوادث دل‌خراش نباشیم.