سومین نقره جوجیتسو هم بدست آمد/ ایران شش مداله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منصوری داور نماینده وزن 80- کیلوگرم جوجیتسوی ایران که با شکست دادن حریفانی از کشورهای ترکمنستان، پاکستان و فیلیپین به فینال بازی‌ها رسیده بود، در مبارزه نهایی با نماینده امارات روبرو شد و علیرغم اینکه 3 بر 2 جلو بود، دیسکالیفه شد تا سومین نقره این رشته و ششمین مدال کاروان ایران را به دست آورد.

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی از روز جمعه 23 آبان‌ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز می‌شود ولی رقابتهای برخی رشته‌ها همچون سامبو و اسکواش دو روز زودتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 17 رشته شرکت کرده است.

مدال‌های ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‌ها:

نقره: احسان کریمیان (سامبو)، احمد عیدی( جوجیتسو)، امیرحسین خادمیان(جوجیتسو) و محمد منصوری داور (جوجیتسو)

برنز: یوسف کریمیان (سامبو) و سیدعلی‌اصغر دوکوهکی (جوجیتسو)