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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۲۵

پورمحمدی در جمع خبرنگاران:

آمار پرونده‌های فساد در یکسال گذشته کاهش چشمگیری داشته است

آمار پرونده‌های فساد در یکسال گذشته کاهش چشمگیری داشته است

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: متاسفانه پرونده فساد در کشور وجود دارد و هنوز نتوانسته‌ایم خود را مبری از فساد کنیم. البته نرخ پرونده‌های فساد و میزان آن طی یکسال گذشته افت چشمگیری داشته است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وزیر دادگستری بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه حمایت سلامت اداری ناجا اظهار داشت: خوشحالیم دستگاه‌های  کشور خودشان اقدام به برگزاری همایش‌های درون سیستمی در زمینه مبارزه با فساد اداری کرده‌اند و تجربیات نشان داده است اگر هر سیستمی خودش مراقبت داخلی داشته باشد زودتر به بهبود و ارتقاء سلامت اداری دست می یابد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با اشاره به اینکه ناجا گسترده‌ترین مجموعه اداری کشور است، گفت: نیروی انتظامی سلامت اداری خود را تحت نظر دارد و این در حالی است که حجم فعالیت‌های این سازمان زیاد بوده همچنین مخاطبین گسترده ای را در بر دارد.

وی ادامه داد: نوع فعالیت نیروی انتظامی در پهنه همه مسائل اجتماعی قرار دارد و سلامت اداری آن در کل اجتماع تاثیرگذار است. همچنین سلامت نیروی اداری انتظامی می‌تواند برای سایر دستگاه ها الگوساز باشد.

وزیر دادگستری افزود: چند سالی است که ناجا تحقیقات خوبی در این رابطه انجام داده و بلوغ رفتار سازمانی را به همراه داشته است که جا دارد از این سازمان و تلاش های انجام شده در این زمینه تشکر کنیم.

حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حجت الاسلام محسنی اژه ای اخیرا اسامی 6 مفسد اقتصادی را اعلام کرده است، آیا پرونده دیگری در این رابطه وجود دارد که به زودی اعلام شود، گفت: متاسفانه پرونده فساد در کشور وجود دارد و هنوز نتوانسته‌ایم خود را مبری از فساد کنیم. البته نرخ پرونده‌های فساد و میزان آن طی یکسال گذشته افت چشمگیری داشته است، امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به تلاش دولت در زمینه سالم‌سازی فضای اجرایی و اداری بیان کرد: تعدادی از پرونده های فساد که اخیرا اعلام شده است، عمده آن مربوط به گذشته و تعدادی مربوط به دوره های اخیر است.

وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد که پرونده های فساد در کشور تکرار نشود.

کد مطلب 2420111
حبیب احسنی پور

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