به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد مظفري، ظهر چهارشنبه در نشستي خبري به ميزباني اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان يزد اظهار داشت: نقاط حادثه خيز بر اساس فرمول ويژه اي در استان يزد شناسايي شده اند و در مرحله اول، آشكارسازي اين نقاط انجام شده است.

وي با بيان اينكه آشكارسازي نقاط حادثه خيز با تابلوهاي فسفري انجام شده است، ‌ افزود: در مرحله دوم بايد اين نقاط حادثه خيز رفع شوند اما متاسفانه در حال حاضر بودجه كافي براي اين اقدام در دست نيست.

مظفري، مهمترين نقاط حادثه خيز در استان يزد را محورهاي نايين ـ اركان، مهريز ـ خاتم و شيراز ـ يزد اعلام كرد و يادآور شد: سال گذشته، محور يزد ـ خرانق نيز از نقاط حادثه خيز استان يزد محسوب مي شد اما با انجام برخي اقدامات و ايجاد ايمني بيشتر و نصب تابلوهاي هشدار دهنده، آمار حوادث در اين محور كاهش يافته است.

وي با بيان اينكه راه هاي استان يزد نيازمند ايمن سازي بيشتر هستند، تصريح كرد: در شرايطي كه ۲۰۰هزار تردد در جاده هاي استان يزد ثبت مي شود و جاده هاي يزد از جاده هاي ترانزيتي و اصلي كشور به شمار مي روند، بودجه ها و اعتبارات تخصيصي به راه‌هاي استان جوابگو نيست.

مظفري با بيان اينكه از استان يزد كه خارج شويم، از نايين به بعد راه ترانزيت و راه عادي جدا مي شود و از سمت جنوب نيز از منطقه انار به بعد اين اتفاق مي افتد، عنوان كرد: در استان يزد راه ترانزيت با راه عادي يكي است و حجم تردد بالا، خسارات زيربنايي به جاده هاي استان وارد مي كند.

وي همچنين با اشاره به خودروهاي سنگيني كه اقدام به حمل بار اضافه مي كنند، بيان كرد: يكي از دلايلي كه سبب مي شود زيربناهاي راه در استان يزد تخريب شود، حمل با اضافه تر از ظرفيت است.

مظفري تاكيد كرد: هم معدنداران و هم رانندگان بايد در اين زمينه توجه كافي داشته باشند در غير اين صورت بار اضافه آنها تخليه شده و ضمن اعمال قانون، نمره منفي نيز براي آنها ثبت مي شود.

وي افزود: بار بايد طبق ظرفيت درج شده در كارت ماشين حمل شود و كساني كه كارت خود را اصلاح كرده اند نيز مي توانند تا ۴۴ تن بار حمل كنند و اضافه تر از تخلف محسوب مي شود.