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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۰۲

رئیس جمهور وارد باکو شد؛

استقبال رسمی الهام علی‌اف از روحانی در کاخ زاگولبا

استقبال رسمی الهام علی‌اف از روحانی در کاخ زاگولبا

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه از سوی الهام علی‌اف رییس جمهوری آذربایجان به طور رسمی در کاخ زاگولبا مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین استقبال رسمی از حجت الاسلام حسن روحانی، پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، روسای جمهوری دو کشور هیأت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

روحانی و الهام علی‌اف بلافاصله پس از پایان مراسم استقبال رسمی وارد محل مذاکرات شده و با یکدیگر به گفتگو پرداختند.

رئیس جمهور را در این سفر  محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌ جمهوری، حسین فریدون دستیار ویژه رییس‌ جمهور و وزرای نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ورزش و جوانان و رییس بانک مرکزی همراهی می‌کنند.

کد مطلب 2420117

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