به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین استقبال رسمی از حجت الاسلام حسن روحانی، پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، روسای جمهوری دو کشور هیأت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

روحانی و الهام علی‌اف بلافاصله پس از پایان مراسم استقبال رسمی وارد محل مذاکرات شده و با یکدیگر به گفتگو پرداختند.

رئیس جمهور را در این سفر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌ جمهوری، حسین فریدون دستیار ویژه رییس‌ جمهور و وزرای نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ورزش و جوانان و رییس بانک مرکزی همراهی می‌کنند.