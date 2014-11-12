هیچ مسئول خوزستانی برای حل مشکل موقوفه نظام السلطنه نایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی حاتمی ظهر امروز در نشست خبری در اهواز اظهار کرد: اساسا موقوفات بر اساس نیازهای موجود صورت می گیرد. مردم در حوزه اجتماعی، مذهبی، خدمات اجتماعی و درمانی هر وقت نیاز باشد مردم ورود پیدا می کنند.

وی افزود: بیش از 500 بیمارستان و مرکز درمانی در کشور داریم. در تهران بیش از 60 درصد بیمارستان های مهم وقفی هستند و تمام بیمارستان های شهر قم نیز وقفی هستند. خیرین مدرسه ساز هم کار خیری که انجام می دهند از اخوات وقف محسوب می شود.

فرهنگ سازی وقف در خوزستان ضعیف است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: ما بایستی احساس نیاز به قرآن را در جامعه خود درک کنیم. رسانه ها و فعالان قرآنی باید فرهنگ قرآنی و نیاز جامعه به آن را میان مردم نهادینه سازی کنند که البته سازمان اوقاف هم در کنار آن ها برنامه هایی برای فرهنگ سازی مسائل قرآنی دارد.

حاتمی با اشاره به اهمیت فراوان فرهنگ سازی جامعه قرآنی گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه بیشترین تعداد کلاس های آموزشی حفظ قرآن و حافظان را دارد. در دو سال گذشته وقف های قرآنی هم داشتیم.

وی یادآور شد: عمده ترین مشکلی که در بحث وقف خوزستان وجود دارد این است که فرهنگ سازی وقف در این استان ضعیف است. مردم در خوزستان خیلی با فرهنگ وقف آشنا نیستند، مردم به جای اینکه به وقف علاقمند باشند و آن را موجب برکات بدانند به دنبال این هستند که آن را از وقف خارج کنند این یعنی اینکه نتوانستیم وقف را به خوبی فرهنگ سازی کنیم.

مردم رامشیر باید به وقف تمکین کنند

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: نتیجه موقوفه نظام مافی روشن است ولی نمی دانم چرا این وضعیت در رامشیر به وجود آمده؟ شهرهای وقفی فراوانی در کشور داریم که مردم در آنجا حقوق وقف را پرداخت می کنند و زندگی آنها با امر وقف آمیخته شده است.

حاتمی با تاکید بر اینکه مسئولیت علما و بزرگان در حوزه وقف بسیار خطیر است، گفت: اگر موقوفات خوزستان احیا شود و همه مسئولان، علما و بزرگان به دنبال احیای موقوفات باشند این استان دیگر یک ریال نیاز به بودجه فرهنگی ندارد.

وی بیان کرد: در شهرستان رامشیر اتفاقی که باید بیفتد فرهنگ سازی وقف و تمکین مردم به وقف است. اگر بنا باشد مردم این شهرستان از مشکل رهایی پیدا کنند ما موافق هستیم چون مردم ولی نعمت ما هستند و می دانیم که مخالف وقف نیستند.

نباید مردم را با وقف به دعوا بیندازیم

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: ما نباید مردم را با وقف به دعوا بیندازیم چون وقف باید موجب توسعه استان خوزستان باشد. متاسفانه مسئولی را در خوزستان ندیدم که تمام قد بایستد و مشکل موقوفه نظام السلطنه رامشیر را برای مردم حل کند. اصلا نمی شود که مال افراد را به زور به فروش برسانیم و موقوفه نیز چنین حالتی دارد و باید به نیت واقف احترام گذاشته شود.

حاتمی یادآور شد: سه دانگ از شهرستان آباد شده با امکانات زیرساختی رامشیر وقف است اگر مسئولان خوزستان مکانی بهتر از این شهر را برای ما خریداری کرده و آن را در اختیار ما قرار می دهند با کمال میل می پذیریم. اما مسئولان استان کنار ایستاده اند و انتظار دارند که اوقاف مسئله و مشکل مردم را در رامشیر حل کنند در صورتی که اوقاف تنها وظیفه اش احیا و حفظ موقوفات است.

وی افزود: در کشور رشد وقف جدید بسیار خوب بوده و آمار شش ماه اول سال جاری نسبت به شش ماه نخست سال گذشته 40 تا 50 درصد رشد وقف داشته ایم. موقوفات شرایط مستقلی دارند و دولتی نیستند.

مشارکت 10 هزار نفری برای بیمارستان سرطان تهران

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: عموم مردم علاقمند به وقف هستند و شیوه های وقف باید به روز شود. وقف جدید در پنج سال گذشته 10 برابر شده است. وقف روحیه اجتماعی و هم زیستی را ارتقا می دهد. با دولت جدید تعاملات و رابطه خوبی داریم و حتی تفاهم نامه هایی با میراث فرهنگی و وزارت بهداشت امضا کرده ایم.

حاتمی تاکید کرد: باید مدل های جدیدی را برای وقف مردم پیدا کنیم. وقف بیمارستان نیاز به بیش از 200 میلیارد تومان دارد که در حال حاضر این نوع وقف سخت است بنابراین باید مدل های وقفی ارائه شود که مردم با حداقل سرمایه و توان مالی بتوانند در وقف مشارکت داشته باشند.

وی عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی شیوه وقف جمعی را مصوب کردیم که بیمارستان تخصصی سرطان تهران با این شیوه ساخته شده است. تا کنون بیش از 10 هزار نفر از مردم در ساخت بیمارستان فوق مشارکت داشته اند.

وجود یک میلیون و 400 هزار ملک وقفی در کشور

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: هم اکنون اوراق مشارکت ساخت بیمارستان در بانک ملت عرضه می شود و مرد می توانند با حداقل 100 هزار تومان در بخش سلامت که مورد نیاز جامعه است مشارکت وقفی داشته باشند.

حاتمی گفت: اگر در خوزستان ظرفیت مردمی برای وقف مشارکتی در ساخت بیمارستان باشد مقدمات کار مانند اختصاص زمین که حداقل نیمی از هزینه ساخت بیمارستان است را به همراه کارهای تبلیغاتی آن انجام می دهیم.

وی در پایان گفت: یک میلیون و 400 هزار ملک وقفی در کشور وجود دارد و حدود صدها هزار هکتار موقوفه کشاورزی در کشور داریم. بیشترین تفاهم های منعقد شده اوقاف و امور خیریه طی دو سال اخیر با منابع طبیعی است.