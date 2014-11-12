همایش فراکسیون دفاع مقدس مجلس برگزار می شود/ تشکیل ۶ سازمان جدید در بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد حسن نامی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان استراتژی جمهوری اسلامی ایران را مطابق استراتژی نهضت عاشورا دانست و اظهار داشت: هر کاری که با نام امام حسین(ع) آغاز شود با پیروزی خاتمه می یابد و همانگونه که در کربلا خون بر شمشیر پیروز شد دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به پیروزی رسید.

وی در ابتدای سخنرانی خود به بیان مقدمه ای در مورد چگونگی شروع جنگ تحمیلی پرداخت و بیان داشت: صدام در روز آغازین جنگ تحمیلی مدعی شد که تا یک ساعت دیگر کمر ایران شکسته خواهد شد و روز سوم پس از جنگ در اهواز و روز هفتم در تهران ناهار خواهیم خورد.

امیر نامی ادامه داد: این خبر در رسانه های آن زمان تبلیغ شد و بنابر گفته های مسئول میز اطلاعاتی ایران در عراق آنها حتی متن سخنرانی صدام در اهواز را از ۱۶ روز قبل از جنگ آماده و حتی استاندار خوزستان و فرمانداران استان را مشخص کرده بودند.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور با بیان اینکه رزمندگان ما تمام معادلات رژیم بعث عراق را برهم زدند عنوان کرد: اگر ما تنها به این هشت سال دفاع مقدس نگاه کنیم به کار عظیمی که توسط شهدا و رزمندگان صورت گرفته است جفا کرده ایم لذا بایستی به قبل و بعد از جنگ نیز بپردازیم چرا که هنوز ما با دشمن درگیر هستیم.

اساس موفقیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش ولایت بود

امیر نامی مردم، نیروهای مسلح و ولایت فقیه را از ارکان اصلی پیروزی در جنگ تحمیلی دانست و تصریح کرد: اساس موفقیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش ولایت بوده است و ما هرچه داریم به برکت این جایگاه عظیم و ارزنده است.

وی در اینباره افزود: طی سالهای گذشته مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی ایران را پله به پله بالا آورده و به سطح یک قدرت بین المللی رسانده است.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور با اشاره به پشتیبانی معنوی ایران اسلامی از حزب الله لبنان عنوان کرد: این روند به گونه ای است که امروز رهبر معظم انقلاب خواستار مسلح کردن کرانه باختری شده اند.

امیر نامی بیان داشت: بدنبال پیروزی های غزه مهاجرت معکوس از سرزمین های فلسطینی شروع شده است و حزب الله اکنون به عنوان یک نیروی بابرکت و موفق در منطقه محسوب می شود.

وی افزود: هر چند ایران در عراق نیرو ندارد اما پیروزی های جدیدی که در عراق مشاهده می شود نتیجه کمک استشاری و نظامی ایران به عراق است.

امیر نامی یادآور شد: گروه های تکفیری توسط سازمان ها و سرویس های جاسوسی انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی مجهز شده اند.

بایستی شکرگزار نعمت ولایت باشیم

وی با بیان اینکه حرکت ایران در زمینه حمایت از کشورهای اسلامی ادامه خواهد داشت اضافه کرد: عربستان نیز با وجود داشتن شیعیانی که یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند طی سالهای آینده دچار تحولات زیادی خواهد شد.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور با بیان اینکه بیشترین تولید نفت سعودی ها از منطقه شیعه نشین تامین می شود، اظهار داشت: ۹۳۶ شاهزاده در عربستان وجود دارد که بطور متوسط هر شاهزاده در سال ۱.۲ تا ۱.۴ میلیارد دلار هزینه می کند و افراد عیاشی هستند.

امیر نامی ادامه داد: در بحرین و یمن نیز به زودی شاهد پیروزی های زیادی خواهیم بود و خط جدیدی که از شمال شرقی مدیترانه تا استراتژیک ترین منطقه جهان یعنی باب المندب شکل گرفته تحت پوشش ایدئولوژی است که جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده و این روند در سراسر جهان ادامه خواهد داشت.

وی نقش ولایت را در سرافرازی جمهوری اسلامی ایران بسیار تاثیرگذار خواند و گفت: اگر ولایت نبود ما هم سرنوشتی بهتر از لیبی، عراق و افغانستان نداشتیم لذا بایستی شکرگزار این نعمت باشیم.

تشکیل شش سازمان جدید در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور در ادامه سخنان خود بیان داشت: دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ایران تکرار واقعه عاشورا است که حداقل بایستی ۸۰۰ سال تاریخ با عظمت انقلاب اسلامی را تغذیه کند.

امیر نامی گفت: مهمترین وظیفه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس انتقال فرهنگ جهاد و شهادت نه تنها برای ملت ایران بلکه برای همه ملل جهان است که تحت ستم صهیونیست های جهانی قرار دارند و این فرهنگ بایستی به همه ملت ها منتقل شود.

وی تاکید رهبر معظم انقلاب را همواره بر زنده نگه داشتن واقعه دفاع مقدس دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری نسبت به دو آفت در این زمینه همواره هشدار می دهند که آفت اول فراموشی این فرهنگ بوده و آفت دوم تحریف واقعه دفاع مقدس است.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور از تشکیل شش سازمان جدید در این بنیاد خبر داد و عنوان کرد: سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس، سازمان سینمایی، سازمان زنان، سازمان روحانیون، سازمان پیشکسوتان دفاع مقدس و سازمان اسناد دفاع مقدس از سازمان های جدید التاسیس در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هستند.

امیر نامی افزود: سازمان مهندسی و امور یادمان های دفاع مقدس نیز در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در حال شکل گیری است.

وی یادآور شد: راه اندازی سازمان راهیان نور در این ستاد اقدام مناسبی بود که صورت گرفت به طوریکه از اسفند ۹۱ تا اسفندماه ۹۲ حدود چهار میلیون و ۶۴۰ هزار نفر از مناطق راهیان نور بازدید کردند که ۹ درصد بازدیدکنندگان را افراد خارجی تشکیل می دادند.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور از برگزاری همایشی با حضور اعضای فراکسیون دفاع مقدس در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: فراکسیون دفاع مقدس با حضور ۲۳۴ نماینده مجلس تشکیل شده است که این فراکسیون روز سوم آذرماه در مجلس همایشی را برگزار خواهد کرد.