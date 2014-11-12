به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در این نشست با اشاره به چهارمین دیدار خود با رییس‌ جمهور آذربایجان گفت: در این دیدارها گام‌هایی را در راستای افزایش بیش از پیش مناسبات و همکاری‌های تهران – باکو برداشته‌ایم و مصمم هستیم از ظرفیت‌های دو کشور به نفع دو ملت استفاده کنیم.

رییس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ظرفیت‌های فراوانی برای افزایش سطح همکاری‌های دوجانبه دارند، اظهارداشت: دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و مسایل سیاسی و بین‌المللی از ظرفیت‌های بی‌شماری برخوردار هستند که باید آنها را به فعلیت در آوریم.

روحانی اظهار امیدواری کرد در جریان این سفر دو کشور در تمامی زمینه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداخته و مناسبات خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهند.

رییس جمهوری آذربایجان نیز در این نشست با اشاره به اشتراکات دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان گفت: دولت جمهوری آذربایجان اهتمام ویژه دارد که روابط دو کشور و دو ملت را در تمامی عرصه‌ها به هم نزدیک‌تر کند.

روحانی را در این سفر دکتر نهاوندیان رییس دفتر رییس‌ جمهوری، حسین فریدون دستیار ویژه رییس‌ جمهور و وزرای نفت، خارجه، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، ورزش و جوانان، و رییس بانک مرکزی همراهی می‌کنند.