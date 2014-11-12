به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی‌فرد بعدازظهر چهارشنبه در نشت خبری انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد اظهار کرد: کتاب خوانی و کتابچه های علمی و تخصصی که مورد نیاز اقشار جامعه است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کتاب خوانی از جمله شاخص های مهم ارزیابی فرهنگ جامعه محسوب می شود گفت: هرچه جامعه با کتاب، مطالعه و استفاده از منابع بیشتر آشنا باشد نگرش آن جامعه بالاتر خواهد رفت.

فرماندار مشهد ادامه داد: باتوجه به تاکید بزرگان برای تشویق مردم به کتابخوانی در سالهای گذشته قوانین برای کتابخوانی اجرایی شد که از جمله این اقدامات ایجاد نهاد کتابخانه های کشور با حضور صاحب نظران و اساتید دانشگاه ها از سال ۸۵ به بعد بود.

وی افزود: فعالیت نهضت مطالعه مفید متشکل از افراد حقیقی و حقوقی برای ارتقاء بخش کیفی کتاب و کتابخوانی از دیگر اقدامات بوده است.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه برخی کتابها مضر هستند و سبب انحرافات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی میشود گفت: وظایف کمیته های کتابخوانی اتخاذ شیوه هایی برای توسعه و ترویج کتاب های مفید که سبب ارتقاء حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

وی ابراز کرد: تا رسیدن به وضع مطلوب و ایده آل در خور جامعه اسلامی فاصله ی زیادی داریم و باید گام های بلندتری برداریم که امیدواریم با کمک این نهاد ها ی کتابخوانی این امر محقق شود و خروجی این اقدامات ارتقاء علم و رسیدن به تعالی اسلامی باشد.

گلستانی فرد در خصوص میزان سرانه مطالعه کشور گفت: یکی از برنامه هایی که انجمن مرتبا آن را به روز می کند اعداد و ارقام مرتبط با تعداد کتابخانه ها، کتاب ها، تعداد اعضا و سرانه عضو است که طبق آخرین آمار تعداد اعضا کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد یک نهم از جمعیت این شهر را شامل می شود.

فرماندار مشهد گفت: سال ۹۱ نماینده شهرداری مشهد در انجمن کتابخانه های عمومی مشهد اعلام کرد که نهاد کتابخانه های عمومی کل کشور با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی حدود ۱۵ ميليارد تومان از محل درآمد ماليات و ارزش افزوده شهرداری مشهد را به عنوان بدهی شهرداری به عنوان سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی درآمدهای شهرداری برداشت کرده، این مبلغ که طبق قانون باید برای هزینه در کتابخانه های عمومی مشهد اختصاص می یافت هنوز به حساب انجمن کتابخانه های عمومی مشهد واریز نشده است و ما قطعا این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی افزود: شهرداری مشهد هنوز بخش قابل توجهی از سهم نیم درصدی از درآمدهای خود را به کتابخانه های عمومی مشهد بدهکار است.

گلستانی فرد ادامه داد: بر اساس توافق با شهرداری مشهد، امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان بخشی از سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی مشهد از درآمدهای شهرداری پرداخت خواهد شد.