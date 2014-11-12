گسترش صنعت اكوتوريسم منجر به ايجاد اشتغال مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اكرمي عصر چهارشنبه در نشست اولين كارگاه آموزشي كارآفريني در اكوتوريسم استان، افزود: با توجه به اينكه اين صنعت نياز به سرمایه گذاری سنگین اولیه نيز ندارد پس هرگونه تحقیق و پژوهش و برنامه ریزی برای برون رفت از این مشکل و شکوفایی و توسعه اين صنعت ضروری است و در حوزه كارآفريني اكوتوريسم بايد با همفكري و انديشه هاي مشترك، تصميم نهايي را گرفت.

وي، وجود جنگلهاي حرا، داشتن كيلومترها ساحل، وجود جزاير متعدد و طبيعت بكر را از جمله مزيتهاي اين استان براي جذب گردشگر داخلي برشمرد و اظهارداشت: با وجود پتانسيل هاي بالاي گردشگري در هرمزگان، هنوز به درستي از اين ظرفيتها استفاده نشده است.

اكرمي اضافه كرد: باید از اين فرصت ها در راستای حفظ طبیعت و ارتقاء سطح معیشت مردم منطقه استفاده کرد و برای بهره برداری از ظرفیت های موجود در این بخش می توان ازالگوهای موفق سایر استان ها و کشورها و همچنین ایجاد تعاونی هایی در این حوزه استفاده کرد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان در ادامه با بيان اينكه ساير كشورها از هر موقعيت و ظرفيت محدودي كه دارند، تفريح و به دنبال آن سرمايه توليد مي كنند، گفت: اما عليرغم اينكه كشور ما جزء ۱۰ كشور برتر گردشگري و ۵ كشور اول در حوزه اكوتوريسم جهان مي باشد، گفت: اما در بخش اشتغال و اقتصاد ودرآمدزايي در اين خصوص در رده هاي پايين قرار دارد.

وي اظهاراميدواري كرد: نظرات و راهكارهاي علمي مطرح شده در اين همايش، بتواند در برنامه ريزي هاي استاني، منطقه اي و ملي مورد توجه و عنايت مسوولان ذيربط قرارگيرد تا شاهد شكوفايي و رونق هرچه بيشتر صنعت گردشگري و اكوتوريسم در استان باشيم و سيل گردشگران به جاي گردش در بازار و خريد كالاهاي نامرغوب، به مناطق گردشگري روانه شوند.

قابل ذكر است كه اولین "كارسوق آموزشی کارآفرینی در اکوتوریسم" با هدف بهره گیری از قابلیت ها و فرصت های موجود در صنعت اکوتوریسم استان برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار سبز و همچنين همگرايي هر چه بيشتر و نزديكتر اساتيد، مديران، كارآفرينان، متوليان وتصميم سازان اين صنعت در استان و همياري و همكاري اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان، صنايع دستي و گردشگري حفاظت محيط زيست هرمزگان بمنظور تحقق برنامه ريزي، سرمايه گذاري و بهره برداري پايدار در اين حوزه با حضور اساتید برجسته کشوری این حوزه و مدیران و کارشناسان فعال در حوزه اکوتوریسم دربندرعباس و به همت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اداره كل حفاظت محيط زست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان و بانگ گردشگري، بيمه معلم و شركت خدمات آموزشي پژوهشي "مشق آفرينش" در استان در سالن همايش اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان برگزار شد.

محورهای این کارگاه آموزشی شامل کسب و کارهای کوچک در صنعت سبز اکوتوریسم، تشریح مدل ها و الگوهای کاربردی در کارآفرینی سبز، ارزیابی آمایش سرزمینی و آینده پژوهشی بوم گرایی در استان و معرفی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در اکوتوریسم هرمزگان بود. "كارسوق" جایگزینی برای واژه ی""workshop و به معنی یک دوره ی آموزشی کوتاه مدت درباره ی موضوعی خاص است.