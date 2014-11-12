تعداد بهره برداران دام در گلستان طی ۱۰ سال گذشته تنزل پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری، عصر چهارشنبه در جلسه سرشماری کشاورزی که در محل استانداری گلستان با حضور مسئولان اجرایی طرح و فرماندران برگزار شد، گفت: طی این مدت ۴۵ روزه در سطح استان ۴۲۰ نفر اعم از آمارگیر و دیگر مسئولین اجرایی طرح و فرمانداران و دهیاران درگیر کار بودند و بیشترین تاکید ما در این آمار بر دقت و صحت بود.

وی افزود: آمارگیری از ۳۰۰ هزار خانوار در سطح استان در طرح سرشماری کشاورزی انجام شد و تا پایان ۱۸ آبان ماه که آخرین مهلت سرشماری بود اطلاعات ۱۲۰ هزار بهره بردار استان اخذ شد.

علی مرگدری اظهار کرد: الزاما آمار سال ۸۲ مبنای کار ما نیست و آن چه ما در این طرح انجام دادیم با واقعیت های موجود انطباق بیشتری دارد، تقاضای ما از فرمانداران این است که روستاهایی که مغایرت زیاد بین آمار پایه جهاد و آمار سال ۸۲ با این آمار وجود دارد مجدد بازنگری شود.

مرگدری در ادامه با بیان این که ارکان ۵ گانه ای را برای بازنگری مجدد در روستاهای دارای آمار مغایر تعریف کرده ایم، گفت: دهیار، شورای اسلامی روستا، مطلع و معتمد محل، نماینده جهاد کشاورزی و خود آمارگیر در بازنگری مجدد آمارها به این روستاها مراجعه می کنند و صحت آمار را ر سه روز تمدید شده طرح، مورد بازبینی قرار می دهند.

وی با اعلام برخی از آمارهای اخذ شده در این سرشماری گفت: در بخش آمار دام در سال ۸۲ ما در گاو و گوساله ۲۲۴ هزار راس دام داشتیم، که این آمار در سال جاری به ۱۰۰ هزار راس رسیده است که ۵۵ درصد ریزش داشته است. در گوسفند و بره نیز با ۳۲ درصد ریزش به ۶۸۳ هزار راس دام رسیده ایم و این در حالی است که آمار ما در سال ۸۲ یک میلیون و ۱۰ هزار راس بوده است.

مرگدری با بیان این که در آمار بز و بزغاله هم از ۲۱۶ هزار راس در سال ۸۲ به ۱۱۱ هزار راس تنزل داشتیم، گفت: این امر نشان دهنده این است که در ۱۰ سال گذشته رویکرد به این بخش مناسب نبوده است و برخی از بهره برداران ما نیز به همین دلیل تغیر شغل داده اند.

وی با بیان این که در بخش اراضی کشاورزی و باغی در استان در سال ۸۲ در حدود ۵۳۸ هزار هکتار زمین کشاورزی داشتیم، گفت: آخرین آمار ما در این زمینه در سال جاری ۵۳۶ هزار هکتار بوده است که پیش می کنیم در این سه روز تمدید سرشماری به آمار قبلی برسیم.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گلستان در ادامه بیان کرد: از روز ۲۷ آبان تا ششم آذر ماه مهلت داریم تا در ۱۸۰ حوزه کاری حدود ۱۰ درصد آن و ۵ درصد نمونه ها را بازبینی کنیم تا صحت سرشماری راستی آزمایی شود.