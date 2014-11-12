گردش مالی 700 هزار میلیارد تومانی پول در فضای الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام مصطفی پورمحمدی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه همایش ملی پلیس و سلامت اداری با بیان اینکه هیچ دستگاهی همچون ناجا جایگاه الگودهی اجتماعی در زمینه مبارزه با فساد اداری نداشته است، گفت: نوع رفتار و اقدامات نیروی انتظامی در این رابطه برای جامعه و سازمانها الگوساز است.
وی با اشاره به رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: رفتار این سازمان مدل ساز اجتماعی به شمار میرود و زمانی که مردم به پلیس مراجعه میکنند در واقع به یک نهادی منسجم روی آورده و نیروی انتظامی در حوزه الهام بخشی، سازمانی تاثیرگذار است.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی با توجه به عملکرد و جایگاهش بیش از سایر سازمانها نیازمند مراقبت است، تصریح کرد: در صورتی که بخواهیم سلامت جامعه را تعمیق بخشیم، نیازمند اقدامات مطالعاتی، آسیب شناسی و تحقیقاتی هستیم.
حجت الاسلام پورمحمدی افزود: نیروی انتظامی ظرفیت بسیار زیادی جهت تحقیق در زمینه مبارزه با فساد اداری دارد. همچنین این نهاد برای برقراری امنیت فیزیکی و روانی از جایگاه بیبدیلی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه امنیت روانی شاخص مهم سلامت روانی جامعه است، گفت: سلامت روانی موجب آفرینش امنیت روانی میشود.
پورمحمدی ادامه داد: شفاف سازی و پاسخ گویی در عرصه سلامت اداری هر چقدر افزایش یابد ضریب سلامت و حفاظت در کشور بیشتر میشود و هر چه در این زمینه تلاش کنیم هزینهها و تنشها در مبارزه با فساد اداری و سازمانی کاهش مییابد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: اصحاب رسانه جزء رکن چهار حکومت داریاند و علت آن پاسخگویی و پاسخ گیری است لذا باید به این موضوع توجه داشت.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت خود در دولت، گفت: سالروز جهانی مبارزه با فساد یک مرجع ملی دارد که این مرجع دارای کنوانسیونهای بسیار دقیقی است که کسی نمیتواند آنها را دور زند. این کنوانسیونهای بین المللی بر روی تمام کشورها نظارت دارند و قدرتهای بزرگ نبض آن را در دست دارند.
پورمحمدی ادامه داد: دو سال پیش 259 سئوال را در راستای این کنوانسیون جواب های ریز دادیم و وزارت دادگستری مرجع ملی این کنوانسیون در ایران است.
وزیر دادگستری بیان داشت: نیروی انتظامی یک دستگاهی است که پیشتاز مبارزه با سلامت اداری به شمار می رود و اقدامات موثری در میدان تحقیق و پژوهش داشته است لذا این سازمان جایگاه ارزنده ای دارد که سایر سازمان ها باید به آن اتکا کنند.
وی از آمادگی همکاری وزارت دادگستری با نیروی انتظامی جهت مبارزه با فسادهای اداری خبر داد و گفت: میتوانیم از ظرفیت های نیروی انتظامی جهت مبارزه با فساد اداری بهره مند شویم.
حجت الاسلام پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: از اینکه نیروی انتظامی خود را در معرض ارزیابی قرار داده موجب مباهات است و امیدواریم پلیس ما مطلوب ایران عزیز باشد.