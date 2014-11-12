به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تأکید براینکه نباید عزاداری حضرت اباعبد الله الحسین(ع) را صرفاً مراسمی «ظاهری یا عادی» پنداشت، افزود: اقامه شعائر حسینی(ع) دارای آثار باطنی در حقیقت وجودی شیعیان است و تأثیر معنوی‌ای که این مراسم در جان شیعیان بوجود می‌آورد در کمتر مناسک دینی دیده می شود و شاید در ماه رمضان، شبهای قدر و حج بتوان این احساس دینی را مشاهده کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دایره تأثیرگذاری اقامه عزای حسینی(ع) به امور معنوی خلاصه نمی‌شود، بلکه آثار دنیایی نیز دارد، در تشریح آثار دنیوی اقامه عزای حسینی(ع) گفت: پیوستگی که میان مردم ما و البته میان همه شیعیان وجود دارد بی دلیل نیست، بلکه آن چشمه ولایت است که می جوشد و شیعیان را در همه اقطار عالم چنین متحد می‌کند که حرف واحد می‌زنند و منطق عقلاني را دنبال می‌کنند.

آیت الله آملی لاریجانی آموزه های نهضت حسینی(ع) در بعد مقابله با ظلم و ستم و تأکید بر عزت مندی را از دیگر ابعاد حادثه عاشورا دانست و اظهار کرد: در میان امور دینی، کمتر موردی را می‌توان یافت که همه این ابعاد را مجتمعاً در خود جای داده باشد. در این مراسم آن شور و حالی که مومنین در عزای حسینی(ع) پیدا می‌کنند، با مسئله مهم ایستادگی در مقابل ظلم و تأکید بر عزت اسلامی تلفیق می شود، اما گاهی این ابعاد گسترده مورد غفلت تحلیلگران، بویژه کسانی که نگاه غربی دارند، قرار می‌گیرد.

رئیس قوه قضاییه ابا عبد الله الحسین(ع) را عالی‌ترین تجلی «فناء فی الله» توصیف کرد و گفت: آن حضرت همه چیز خود را در مقابل حق متعادل قربانی کردند و توحیدی بالاتر از این نیست که کسی تسلیم محض حق تعالی باشد و جز معبود نبيند. به همین دلیل ائمه علیهم السلام بر زنده نگه داشتن و اقامه عزای حسینی(ع) اصرار داشتند.

آیت الله آملی لاریجانی با قرائت روایتی از امام رضا(ع) که در کتاب «امالی صدوق» آمده است، افزود: حضرت امام رضا(ع) در این روایت می‌فرمایند: «یوم الحسین اقرح جفوننا...» یعنی روز حسین(ع) که مقصود عاشورا یا کل حادثه کربلاست، چشم های ما را مجروح کرده است. این تعبیر نشان می‌دهد که اقامه عزای حسینی(ع) چه مسئله عظیمی است و ائمه علیهم السلام چگونه به آن نگاه می‌کردند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بخشهایی از «زیارت عاشورای غیرمعروفه» را یادآور شد و اظهار کرد: در این زیارت نامه می خوانیم «ا نَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا لَهَا مِنْ مُصِيبَةٍ مَا أَفْجَعَهَا وَ أَنْكَاهَا لِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ والمسلمین فانا لله و انا الیه راجعون اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِي فِي مَقَامِي مِمَّنْ تَنَالُهُ مِنْكَ صَلَوَاتٌ وَ رَحْمَةٌ وَ مَغْفِرَةٌ » که بلافاصله بعداز بیان بزرگ و عظیم بودن این مصیبت بر قلوب مومنین که با عبارت« مَا أَفْجَعَهَا وَ أَنْكَاهَا » بیان شده است ، دوباره کلمه ترجیع را که «ا نَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» است تکرار می‌شود و زیارت کننده به حق متعال خطاب و دعا می‌کند تا در این مقام صلوات و رحمت و مغفرت خداوند شامل حالش بشود. این دعا نشان می‌دهد که بحث عاشورا، زیارت عاشورا و امثال اینها فقط بحث یک مراسم نیست بلکه جای جای این زیارت‌ها تقرب به حق متعال از طریق تقرب به ائمه اطهار و ولایتشان آمده است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: باز در همین زیارت عاشورا غیرمعروفه عبارت جالبی درباره یزید و یزدیان وجود دارد که می گوید « و افْتَحْ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى كُلِّ مَنْ رَضِيَ بِذَلِكَ لَعَنَاتِكَ الَّتِي لَعَنْتَ بِهَا كُلَّ ظَالِمٍ وَ كُلَّ غَاصِبٍ وَ كُلَّ جَاحِدٍ وَ كُلَّ كَافِرٍ وَ كُلَّ مُشْرِكٍ وَ كُلَّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ » معلوم می‌شود حق متعال لعنت هایی دارد که این شامل هر ظالمی است؛ یعنی جریان ظلم و ابتعاد ظالم از مقام ربوبی، انحصاری به جریان یزید ندارد و یزید در هر زمانی می‌تواند باشد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شیعیان در همه زمان‌ها و مکان‌ها پیام عاشورا را تطبیق می‌کردند و هر جا موضوعش را می‌یافتند آن را صحنه عاشورا و دفاع از حق را، دفاع از ولایت می‌دیدند. ما باید شکرگزار این نعمت باشیم، تحلیل درست داشته باشیم، به تعمیق معرفت دینی کمک کنیم و این مراسم و عزاداریها را ارج نهيم.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارائه پیش نویس قطعنامه ای بر ضد ایران از سوی دولت کانادا به کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفت: عناوین این قطعنامه تکرار همان موضوعاتی است که در گزارش‌های چند وقت پیش دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه آمده است و جای تأسف دارد که با وجود پاسخهای مستدل ایران به گزارش‌های پیشین باز این ادعاها تکرار می شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه دو مورد از ادعاهای تکراری را مبنی بر رعایت نشدن حقوق زنان و اعدام کودکان زیر 18 سال برشمرد و اظهار کرد: اعدام کودکان زیر 18 سال دروغ محض است؛ اما ما دلیلی نداریم وقتی شخص هفده و نیم ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به 25 سالگی رسیده است حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: جای سوال دارد مدعیان غربی حقوق بشر که برای یک جاني هفده و نیم ساله دل می‌سوزانند اما برای کودکان چندماهه غزه دلشان نمی‌سوزد. مدعیان حقوق بشر در هنگام بمباران کورکورانه غزه کجا بودند؟ و چرا این روزها هم که رژیم غاصب صهیونیستی در کرانه باختری درحال کشتار است از جانب کشورهای غربی ندایی بلند نمی‌شود؟

آیت الله آملی لاریجانی با تشکر از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برای پاسخگویی به بند بند این گزارش‌ها و همچنین حضور در جلسه اخیر UPR تأکید کرد: روشن است که ادعاهای حقوق بشری درباره کشور ما، یک کار وسیع سیاسی است که غربی ها با کمک امپراتوری رسانه‌ای خود جوسازی می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ادعاهای حقوق بشری علیه ایران، پاسخ‌های روشنی دارد گفت: برای نمونه در یکی از بندهای این گزارش از ما خواسته شده است محدودیت‌های زنها در دانشگاه‌ها و تصدی مناصب را برداریم که باید پرسید مگر محدودیتی در این زمینه وجود دارد؟ اکنون بانوان در عرصه تحصیل و تدریس، همچنین در دولت، مجلس و قوه قضاییه حضور دارند.

مذاکرات هسته ای نیز موضوع دیگری بود که آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی درباره آن سخن گفت. رئیس دستگاه قضا با تشکر از زحمات تیم مذاکره‌کننده و بویژه وزیر امور خارجه گفت‌: همانطور که مکرر گفته شده است مقام معظم رهبری، دیگر مسئولان جمهوری اسلامی و مردم از مذاکره کنندگان حمایت می‌کنند و آنان باید به این حمایت دلگرم باشند، اما باید توجه کرد مذاکره چارچوب‌ها و خطوط قرمزی دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هم مقام معظم رهبری خطوط قرمز را ترسیم کرده‌اند و هم عقل و منطق رعایت چارچوب‌هایی را اقتضا می‌کند، افزود: عقب‌نشینی از دستاوردها و

پیشرفت‌های دانشمندان هسته‌ای کشور عقلایی نیست و همچنین دانشمندان هسته‌ای نباید در زمینه تحقیقات محدود بشوند. زماني كه دانشمندان هسته‌اي كشور امكان غني‌سازي را براي مردم اين مرز و بوم فراهم آورده‌اند، معنا ندارد در مقام تأمين نيازهايمان دست حاجت به سوي ديگران دراز كنيم. تيم مذاكره كننده بايد از حقوق ملت در تأمين نيازهايش دفاع كند.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تأکید براینکه در مذاکرات باید موضوع رفع تحریم‌ها به صورت جدی دنبال شود، تصریح کرد: قابل قبول نیست که بگویند بخشی از تحریم‌ها را تعلیق می‌کنیم و بعد حقوق بشر یا توانمندی موشکی کشور را بعنوان موضوعات جدید مطرح کنند؛ این نوعی بازیگری است.

آیت الله آملی لاریجانی با یادآوری ادعای اصلی غرب که می گوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است اظهار کرد: مقام معظم رهبری که عالی‌ترین مقام حاکمیتی در جمهوری اسلامی است و صاحب مقام افتاء است، به صراحت فرمودند که ساخت و به کارگیری سلاح هسته‌ای را جایز نمی‌شماریم و این بزرگترین تضمین است.

رئیس دستگاه قضا خطاب به مذاکره کنندگان ایرانی خاطرنشان کرد که نتیجه مذاکرات نباید به گونه‌ای باشد که خودباوری دانشمندان و عزت مردم ضربه ببیند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی با تأکید بر آثار مناسب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «فراوانی» که سازمان صدا و سیما در کشور باقی مانده است، از زحمات سید عزت الله ضرغامی، رئیس پیشین این سازمان در توسعه کمی و کیفی رسانه ملی تشکر کرد و با تبریک به محمد سرافراز، رئیس جدید این سازمان که برای این سمت مورد اعتماد مقام معظم رهبری قرار گرفته است، گفت: امیدواریم جناب آقای سرافراز در ارتقای کیفی صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه همگانی، همچنین در توسعه فرهنگ دینی در کشور به موفقیت دست پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه وظایف «مهمی» در حوزه کار دستگاه قضا برعهده صدا و سیما گذاشته است، گفت: قوه قضاییه برای پیشبرد اهدافش به ویژه در حوزه پیشگیری از جرم و ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه به همکاری رسانه ملی نیاز دارد چرا که اکنون بسیاری از پرونده‌ها در کشور به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین تشکیل می شود.

در ادامه این جلسه دکترمحمدجواد لاریجانی دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارشی از سفر هیئت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد.

دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این گزارش با تأکید بر موفقیت آمیز بودن این سفر و پاسخگویی به تمامی اتهامات و شبهات مطرح شده علیه ایران اظهار کرد: در این نشست به برخی از توصیه ها پاسخ مناسب از سوی اعضای هیئت که از مسئولان هر سه قوه و کارشناسان وزارت امور خارجه بودند ارائه شد و هیئت جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش مکانیزم «یو. پی. آر» درباره همه کشورها شد.

همچنین در این جلسه دکتر محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه نیز گزارشی از آمار و عملکرد و همچنین تعداد پرونده‌های وارده، مختومه و موجود در مراجع قضایی ارائه کرد که رئیس قوه قضاییه پس از استماع این گزارش خواستار ایجاد برنامه‌ای مدون برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی شد.