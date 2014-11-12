تکواندوی ایران از حالت تک قطبی خارج شد/ فدراسیون تکواندو مقروض است

آرش فرهادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط ریالی و بودجه ای ورزش کشور، این امر طبیعی است که هیئت های ورزشی استان ها با مشکلات مالی برای انجام برنامه های خود دست به گریبان باشند.

وی گفت: با توجه به این که حدود ۵ سال است که به عنوان خدمتگزار در خدمت جامعه تکواندوی کشور هستم بدون تعارف باید بگویم که هر سال ارزیابی استان ها سخت تر می شود زیرا امتیاز استان ها به یکدیگر بسیار نزدیک شده است و این حاکی از رشد تکواندو در تمامی نقاط کشور است.

مسئول کمیته امور شهرستان ها و مجامع فدراسیون تکواندو افزود: در سال های قبل می توانستیم به راحتی پیش بینی کنیم کدام استان ها ۵ استان برتر ما در ارزیابی عملکرد فدراسیون هستند اما در حال حاضر نمی توان این مطلب را به راحتی عنوان کرد و این، اتفاق مثبتی برای تکواندوی ایران است.

فرهادیان بیان داشت: اگر نگاهی به تیم های ملی داشته باشیم می بینیم که در همه رده های سنی و نه فقط در رده سنی بزرگسالان نقش استان ها و پراکندگی جغرافیایی قهرمان پروری قابل توجه است و ملی پوشان ما به طور انحصاری مربوط به چند استان معدود نیستند.

وی عنوان کرد: ورزشکاران ما در رده سنی نونهالان برای نخستین بار در مسابقات نونهالان جهان در باکوی آذربایجان قهرمان شدند و بیش از ۶۰ درصد ترکیب تیم های ملی ما از استان ها هستند.

مسئول کمیته امور شهرستان ها و مجامع فدراسیون تکواندو ابراز داشت: در رده سنی جوان و بزرگسالان در هر دو بخش مردان و زنان همین اتفاق در حال رخ دادن است مثلا در تیم بزرگسالان ما در اینچئون اغلب نفرات ما از استان های مختلف بودند و این امر نشان می دهد تکواندو از حالت تک قطبی خارج شده است و این امر در موفقیت هایی کسب شده در عرصه های مختلف تاثیر گذار است.

فرهادیان خاطرنشان کرد: مشکلات مالی در فدراسیون تکواندو همانند بسیاری از فدراسیون ها وجود دارد و فدراسیون تکواندو به خیلی از ارگان ها، نهادها و بنگاه های مالی بدهکار و مقروض است البته با کمکی که دوستان در وزارت ورزش پس از ارزیابی فدراسیون های موفق دارند می توانند بخشی از مشکلات مالی فدراسیون را حل کنند و پس از آن فدراسیون هم می تواند به هیئت های استانی کمک کند.