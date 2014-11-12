معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: آقای حقیقی دارای تجربه بسیار خوبی است و امیدواریم در زمان حضور ایشان در استان بوشهر بتوانیم از تجربیات ایشان در مسیر توسعه استان به خوبی استفاده کنیم.

مصطفی سالاری حضور حقیقی در استان بوشهر را یک نقطه قوت برای استان بوشهر دانست و اضافه کرد: ایشان دارای ویژگی‌های بسیار خوبی هستند که امیدواریم با بهره‌گیری از این ویژگی‌ها بتوانیم شاهد توسعه هر چه بیشتر استان بوشهر باشیم.

وی از تلاش های موسوی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر نیز تقدیر کرد و ادامه داد: آقای موسوی دارای ویژگی بسیار خوبی به نام امین‌بودن است که باعث شده تا در مسئولیت‌های مختلفی از ایشان استفاده کنیم.

استاندار بوشهر همچنین از تلاش‌های پرآور معاون اسبق سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر نیز تقدیر کرد و افزود: متانت و بردباری و درایت از ویژگی‌های بسیار خوب پرآور بود که برکات بسیار زیادی را برای استان بوشهر داشتند.

سرپرست سابق معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: دو ماه پیش این مسئولیت را بر عهده گرفتم و از خداوند خواستم که من را در این مسئولیت یاری کند و امیدوارم توانسته باشم این مسئولیت را به خوبی انجام دهم.

سید اسماعیل موسوی تصریح کرد: هم اکنون نیز برای هر گونه همکاری با آقای حقیقی آماده هستیم و مجموعه سیاسی و امنیتی استانداری و همچنین فرمانداری‌ها و . . . از همه توان برای دستیابی به اهداف مورد نظردر این بخش استفاده خواهد کرد.

در این آئین با تقدیر از تلاش‌های سید اسماعیل موسوی و محمد حسن پرآور، فتح‌الله حقیقی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر معارفه شد.