مهمترین مشکل انقلاب کمبود دانش بومی و دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پناهیان عصر امروز در سازمان فرهنگی طلوع گفت: علمی که در دانشگاهها و حوزههای علمیه وجود دارد، کافی نیست تا به نیازهای فرهنگی و انقلابی ما پاسخ دهد. بیتردید نیاز مهمی که ما با آن مواجه هستیم تولید علم در عرصه فرهنگ انقلابی است.
وی با بیان اینکه یکی از فلسفههای انقلاب، امکان تولید دانش است، گفت: حرکتهای فرهنگی چه در مقام تدریس و چه در مقام تولید اندیشه باید ناظر به آینده باشد و یک آینده نگری در آموزشها و اتاقهای اندیشه صورت بگیرد.
پناهیان با تاکید بر اینکه تولید اندیشه در حوزه و دانشگاه باید ناظر به فردا باشد، افزود: کسانی که کار فرهنگی میکنند باید به معارف دینی سر بزنند؛ چراکه در دل معارف دینی ما اندیشههای نابی نهفته است. آیت الله وحیدی به من می گفتند بیشتر قرآن کریم و متون دینی ما دست نخورده باقی مانده است در حالی که این متون معانی گرانقدری در دل خود دارد.
وی با بیان اینکه مشکل انقلاب اسلامی کمبود نیروهای حزب اللهی، نبود امکانات و عدم اقبال اجتماعی به نیروهای حزب اللهی نیست، گفت: مهمترین مشکل کمبود دانش برای ارتقاء فرهنگ و اداره کشور به صورت بومی و دینی است.
همچنین در این مراسم، محسن صفارهرندی با اشاره به تغییر ریاست صدا و سیما گفت: حضور یک فردی با سابقه 20 سال در صدا و سیما اولیتر از سایر گزینهها است، باید در صدا و سیما کادرسازی صورت بگیرد.
صفارهرندی با بیان اینکه احزاب متعارف ما در کشور کار حزبی انجام نمیدهند، گفت: در کشور ما تحزب به معنای دعواهای شخصی و به جان هم افتادن جریانات مختلف سیاسی کشور است.
وی افزود: احزاب در کشور ما از موقعیت خود سوءاستفاده می کنند و عقبه فکری درستی برای شکل دادن به افکار عمومی ندارند.