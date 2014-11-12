  1. سیاست
  2. دولت
۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۵۹

وزیر اطلاعات:

برنامه بمب‌گذاری در قم خنثی شد

برنامه بمب‌گذاری در قم خنثی شد

وزیر اطلاعات گفت: در روزهای عزاداری ماه محرم امسال افرادی قصد بمب گذاری در شهر قم را داشتند که قبل از هراقدامی، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت الاسلام سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، در نشست شورای اداری استان همدان اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی، عوامل یک برنامه پلید بمب‌گذاری در شهر قم، شناسایی و قبل از کوچکترین تحرکی همه عوامل آن دستگیر شدند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: در روزهای عزاداری ماه محرم امسال افرادی قصد بمب گذاری در شهر قم را داشتند که قبل از هر اقدامی، دستگیر شدند.

وی همچنین افزود: هر از گاهی دشمنان توطئه‌هایی را علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی طراحی می‌کنند که نیروهای اطلاعاتی کشور موفق به کشف و خنثی سازی آنها می‌شوند.

علوی افزود: در روز قدس امسال نیز چند برنامه انفجار انتحاری با استفاده از جلیقه در چند مرکز استان کشورمان شناسایی و کشف شد.

وی تاکید کرد: هیچ حرکتی از سوی دشمنان از چشمان تیزبین و نگاه نافذ وزارت اطلاعات خارج نیست.

کد مطلب 2420134

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها