به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت الاسلام سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، در نشست شورای اداری استان همدان اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی، عوامل یک برنامه پلید بمب‌گذاری در شهر قم، شناسایی و قبل از کوچکترین تحرکی همه عوامل آن دستگیر شدند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: در روزهای عزاداری ماه محرم امسال افرادی قصد بمب گذاری در شهر قم را داشتند که قبل از هر اقدامی، دستگیر شدند.

وی همچنین افزود: هر از گاهی دشمنان توطئه‌هایی را علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی طراحی می‌کنند که نیروهای اطلاعاتی کشور موفق به کشف و خنثی سازی آنها می‌شوند.

علوی افزود: در روز قدس امسال نیز چند برنامه انفجار انتحاری با استفاده از جلیقه در چند مرکز استان کشورمان شناسایی و کشف شد.

وی تاکید کرد: هیچ حرکتی از سوی دشمنان از چشمان تیزبین و نگاه نافذ وزارت اطلاعات خارج نیست.